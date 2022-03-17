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Геноцид белорусского народа. На территории Лунинецкого района установлено ещё три больших места захоронения мирного населения и военнослужащих, которые были взяты в плен в годы Великой Отечественной войны

17.03.2022
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В рамках единого Дня информирования заместитель руководителя Лунинецкого района Анатолий Захаркевич и прокурор района Юрий Прокопчук встретились с трудовым коллективом городской гимназии.

Разговор вёлся на тему геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. На этом акцентировал внимание участников встречи прокурор района. Как известно, только  на территории Лунинецкого района установлено ещё три больших места захоронения мирного населения и военнослужащих, которые были взяты в пленв годы Великой Отечественной войны – Боровщина, Бохоново и Мочуло

Также была затронута тема и функционирования социальной сферы, и в частности. системы образования, о работе которой рассказал Анатолий Захаркевич.

Подробности в одном из ближайших номеров газеты «Лунінецкія навіны»

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