Геноцид белорусского народа. На территории Лунинецкого района установлено ещё три больших места захоронения мирного населения и военнослужащих, которые были взяты в плен в годы Великой Отечественной войны

В рамках единого Дня информирования заместитель руководителя Лунинецкого района Анатолий Захаркевич и прокурор района Юрий Прокопчук встретились с трудовым коллективом городской гимназии.

Разговор вёлся на тему геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. На этом акцентировал внимание участников встречи прокурор района. Как известно, только на территории Лунинецкого района установлено ещё три больших места захоронения мирного населения и военнослужащих, которые были взяты в пленв годы Великой Отечественной войны – Боровщина, Бохоново и Мочуло

Также была затронута тема и функционирования социальной сферы, и в частности. системы образования, о работе которой рассказал Анатолий Захаркевич.

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