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Аркадий Воронко: «Для меня большая честь стать участником «Поезда Памяти»

15.06.2022
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В числе 200 участников патриотического проекта «Поезд Памяти» – учащийся средней школы деревни Знаменка Брестского района Аркадий Воронко.

Напомним, проект инициирован главами верхних палат парламентов Беларуси и России – председателем Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальей Кочановой и председателем Совета Федерации Российской Федерации Валентиной Матвиенко. Белорусские и российские школьники посетят ряд городов двух стран и познакомятся с основными вехами Великой Отечественной войны, к которым привязан маршрут следования поезда.

История Великой Отечественной войны, судьбы защитников Родины, сохранение памяти об их бессмертном подвиге – эта тема для Аркадия Воронко интересна и важна. Старшеклассник является членом поискового отряда своей школы, который занимается поиском родственников погибших, захороненных в братской могиле агрогородка Знаменка. Он также участник областного этапа Республиканской героико-патриотической акции «Их подвиг в памяти потомков сохраним» в номинации «Поиск. Находки. Открытие». Аркадий Воронко активно поддержал акцию БРСМ «Беларусь помнит. Я помню. Я горжусь». В числе его наград – диплом Национального центра художественного творчества детей и молодежи за активное участие в Республиканской выставке-конкурсе детского творчества «Салют Победы-75».

– Для меня большая честь стать участником проекта, который собрал лучшую молодежь двух стран. Когда директор школы позвонила и сообщила новость, для меня это было приятной неожиданностью. Ожидания от поездки самые положительные – думаю, будет много впечатлений, новых знакомств, интересной информации, – рассуждает Аркадий.

Память о героях Великой Отечественной войны бережно хранят в семье Воронко. Аркадий рассказал, что его прадедушка Иван Степанович Герасимук прошел через плен и тяжелое ранение, партизанил, в рядах артиллерийских войск освобождал Берлин. Свои ордена и медали, парадный костюм, памятные фотокарточки Иван Степанович собрал в деревянный сундук и завещал показывать внукам и правнукам после его смерти. Чтобы правда о войне жила, чтобы потомки знали и гордились.

– Я знаю о Великой Отечественной войне из книг и кинофильмов. Но самые искренние рассказы о войне – воспоминания ветеранов. Для меня такие встречи очень ценные, в личных историях ветеранов – трагедия войны, о которой важно помнить, – считает Аркадий Воронко.

Алена САЦУТА

 

 

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