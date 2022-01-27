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Белорусам важно иметь свой взгляд на историческое прошлое, чтобы не позволить его исказить

27.01.2022
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 Белорусам важно иметь собственный взгляд на историческое прошлое, чтобы не дать возможности исказить его в угоду внешним силам. Такое мнение высказал сегодня журналистам ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь Вячеслав Данилович на республиканской межведомственной научно-практической конференции “Концептуальные подходы в сфере национальной безопасности: тенденции и параметры трансформации“,

“Исторические факты и события нельзя искажать и фальсифицировать. Любой исторический факт и событие могут по-разному отразиться на судьбе того либо иного народа, одни будут относиться к чему-то позитивно, для других это, наоборот, будет отрицательным. Поэтому для нас, белорусов, очень важно иметь собственный взгляд на историческое прошлое, чтобы не дать возможности исказить нашу историю в угоду каким-то внешним силам. Мы прежде всего должны иметь собственное видение исторического прошлого, и кроме нас это никто не сделает, поэтому можно сказать, что сохранение исторической памяти и исторического прошлого – тоже один из ключевых элементов национальной безопасности Республики Беларусь”, – подчеркнул ректор.

Говоря о тематике сегодняшнего мероприятия, Вячеслав Данилович отметил, что ситуации, которые складываются в современном мире, а это “практически попытка создания управляемого хаоса, разрушение структуры национальных государств”, требуют соответствующего реагирования. “Поэтому тематика форума, с нашей точки зрения, безусловно, актуальна. Мы будем говорить о направлениях развития национальной безопасности в политической, экономической, информационной и социальной сферах. Социальная сфера в этом плане имеет огромное значение, потому что в ее основе – человек, а то, как человек будет сориентирован, какие постулаты и ценности им восприняты, очень важно для любого государства, в том числе и для Республики Беларусь”, – высказал мнение руководитель академии.

 

В форуме принимают участие более 70 представителей Администрации Президента, профильных комиссий Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания, государственных органов системы обеспечения безопасности и организаций, находящихся в их подчинении, органов прокуратуры, иных республиканских органов госуправления, аналитических и социологических структур, общественных объединений, учреждений высшего образования, средств массовой информации.

 

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