Белорусско-российский «Поезд Памяти» планируют сделать ежегодным и привлечь к нему другие страны

Белорусско-российский патриотический проект «Поезд Памяти» планируют сделать ежегодным и подключить к участию в нем другие страны. Об этом было заявлено сегодня во время видеомоста между Москвой и Минском, посвященного предстоящему старту акции, передает корреспондент БЕЛТА.

«Надеюсь, этот проект будет постоянно действующим, возможно, будет приурочен к Форуму регионов Беларуси и России, который ежегодно проходит поочередно в наших странах», — сказал председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович.

В свою очередь вице-спикер Совета Федерации Федерального собрания России Константин Косачев не исключил, что к проекту в будущем могут присоединиться не только страны СНГ, но даже Восточной Европы. «Мы пока не определялись, как этот проект будет развиваться в будущие годы, — отметил он. — Единственное, в чем мы на сто процентов друг друга понимаем, так это то, что проект должен развиваться, он ни в коем случае не имеет права быть одноразовым и единовременным. В дальнейшем нам казалось бы верным на будущий год предложить участие в этот проекте нашим ближайшим партнерам по Евразийскому экономическому союзу: этот проект мог бы стать молодежным для стран пятерки. Затем в 2024 году, если все получится в многостороннем формате, предложить его остальным коллегам по СНГ. А в 2025-м, в год 80-летия Победы, расширить его на участников из стран, которые не представлены в упомянутых интеграционных структурах. Здесь, разумеется, речь пойдет об Украине и, может быть, даже о странах Восточной Европы, которые воевали в составе антигитлеровской коалиции».

«Думаю, проект «Поезд Памяти» со временем будет расширяться и к нему подключатся ребята из бывших республик Советского Союза, в том числе из Украины, освобожденных регионов восточной Украины. В годы Великой Отечественной войны мы выстояли вместе, и сейчас только в единстве мы сможем выстоять против новой цивилизационной угрозы, которая нам брошена», — добавил заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Олег Дьяченко.

Проект «Поезд Памяти», посвященный Великой Отечественной войне и Году исторической памяти в Беларуси, инициирован главами верхних палат парламентов Беларуси и России — председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой и спикером Совета Федерации Федерального собрания России Валентиной Матвиенко. В нынешнем году он стартует 22 июня в Бресте и завершится 3 июля в Минске. Его маршрут включает 15 городов Беларуси и России, а участниками станут 200 белорусских и российских старшеклассников.