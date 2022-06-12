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Демоны национализма

12.06.2022
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Белорусы – народ особенный? О его «невероятности» еще не так давно вещали со всевозможных трибун самопровозглашенные лидеры оппозиции, сеющие раскол и хаос в обществе. Полностью управляемые западными спецслужбами, «свядомыя» готовили провокации и уличные стычки, через соцсети подстрекая белорусов, особенно молодежь, выходить на улицу, чтобы бороться с неугодным режимом. К счастью, кровавую бойню, как это случилось на украинском майдане, устроить не получилось.

Август 2020 года показал, кто есть кто и в какую пучину хаоса, ненависти планировалось ввергнуть нашу страну. Но, к сожалению, затуманенные фейками, увлеченные лживыми лозунгами, часть наших сограждан ходила по улицам, скандируя антигосударственные, шовинистские и русофобские речи, восторженно распевая коллаборантский гимн «Магутны Божа», который написала «талантливая поэтесса Наталья Арсеньева». О том, что жена фашистского пособника Франца Кушеля, которая во всеуслышание призывала уничтожать все советское и оправдывала страшные убийства фашистами сотен тысяч людей, в том числе стариков, детей и женщин, оппозиция почему-то предпочитает молчать.

Их история началась в 1922 году, когда Франц Кушель женился на уроженке Баку, дочери русского служащего Наталье Арсеньевой, которая спустя некоторое время тоже объявит себя белорусской националисткой. Польской власти Кушель верой и правдой служил до 1939 года, когда Германия напала на Польшу. С отступающими польскими частями он дошел до Львова, где по приказу вышестоящего командования сдался Красной Армии. Он попал в лагерь для военнопленных, а супруга его вместе с двумя сыновьями была выслана в Казахстан.

 Вскоре Кушель оказался в Москве в Лубянской тюрьме, где выполнял роль так называемой «наседки» — его подсаживали в камеры к высокопоставленным польским офицерам, чтобы собирал информацию о настроениях и разговорах среди них. Аналогичным образом в это время начала трудиться и его супруга — в качестве внештатного сотрудника (осведомителя) НКВД она собирала информацию о националистах среди белорусских литераторов. В 1941 году супруги поселились в Минске. Это означало, что НКВД доверяло им. Кто знает, как сложилась бы их дальнейшая судьба, если бы не Великая Отечественная война. Муж с женой переметнулись к нацистам. Видимо считали, что стали на сторону более сильного.

Франц Кушель

Арсеньева работала в издававшейся в Минске «Белорусской газете», призывала к борьбе с «Советами» и уничтожению евреев, сулила райскую жизнь белорусам в «новой Европе Адольфа Гитлера». Более того, она еще была участницей БНС — организации, которая занималась мародерством вещей евреев, вербовкой в коллаборационисты и угоном населения на принудительные работы в Германию.  Кстати, в архивах Беларуси сохранились расписки, что Кушель (который участвовал в погроме 7 ноября 1941 г.) получил две перины на складе школы минской полиции как раз после расстрелов в гетто. Остались в истории и статьи, которые рьяно писала «белорусская поэтесса», пропагандируя идеи фашизма. Читаешь, и волосы встают дыбом, как до такого вообще можно было додуматься. К примеру, «Iнтэрэсы жыдоў i нежыдоў несумяшчальныя, жыдоўская этыка i мараль не павiнны атручваць iныя нацii, жыдам наогул няма месца сярод нас!» («Мен-ская газэта», 1941, 2 сентября). «Цяпер жыды зачынены ў «Гэтто» i пазбаўлены магчымасцi дэмаралiзаваць душу беларускага народу» («Менская газэта», 1941, 21 сентября). «Жыдоў выганяюць як нацыю – самую бязбожную i амаральную нацыю, якая iснавала на працягу гiсторыi чалавецтва» («Менская газэта», 1941, 5 октября). «Жыды — самы бязбожны, блудны, ляны i няздатны народ, яны думаюць толькi пра тое, як сесьць на чужы горб як той мох на кару» («Менская газэта», 1941, 5 октября).

«Cправа прыродная – нацыя пэўнага чалавека вызначаецца яшчэ у улонi маткi»… «выродком является всякий, кто не желает относить себя к той нации, к которой он принадлежит по крови» («Менская газэта», 28 сентября 1941 г.).

В 1943 году она напишет стихотворение «Малітва», известное позже как «Магутны Божа». Парадокс, но в 1993 году этот текст пытались утвердить в качестве государственного гимна Беларуси. Более того, в 2003 году к 100-летию Арсеньевой на территории музея-усадьбы изобразительного искусства города Старые Дороги установлен памятник поэтессе и гимну «Магутны Божа».

Арсеньевой и Кушелю удалось избежать какого-либо наказания за сотрудничество с нацистами. Более того, они прожили достаточно спокойную и длинную жизнь. Свое сотрудничество с нацистами она объяснила следующим образом: «Абсолютно никто не думал, что немцы такие нелюди». Какое-то время коллаборанты жили в Западной Германии, где в 1947 году Франц Кушель создал «Объединение белорусских ветеранов», а в 1948 году принял участие в организации газеты белорусских националистов-эмигрантов «Бацькаўшчына».

В 1950 году семья коллаборационистов переехала в США. В эмигрантских кругах Кушель носил звание «военного министра правительства в изгнании». Арсеньева же служила новым хозяевам, работая на «Радио Свобода». Ее муж умер в Рочестере в 1969 году, она же пережила его на целых 28 лет, скончавшись уже после развала СССР. Интересно, испытывала ли когда-нибудь Арсеньева угрызения совести за связь з нацистами, снились ли ей когда-либо страшные крики и стоны убитых, растерзанных, замученных и заживо сожженных миллионов людей, ни в чем не повинных детей, которые так никогда и не стали взрослыми?

Фото с сайта sb.by

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