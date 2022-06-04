Фестиваль «Вытокі» в Столине: день второй.

Жители Брестской области в эти выходные восходят на свой «Алiмп». Продолжается второй сезон фестиваля «Вытокi». На этот раз в Столине. Сегодня большой спортивный день!

Сегодня главный день фестиваля «Вытокi». Гостей ждут спортивные состязания, ярмарка ремесленников, знакомство с местными брендами. Завершиться праздник ярким шоу в исполнении белорусских артистов.

Участники фестиваля от Лунинецкого района