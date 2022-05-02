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«Как это горе можно рассказать?!» // Этот белорус пережил смерть сестры и плен (видео)

02.05.2022
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Свидетель войны Михаил Каскевич рассказал в интервью БЕЛТА о своём детстве в болоте под фашистскими пулями, голод и страшную смерть старшей сестры.

В 1943 году гитлеровцы провели на белорусской земле крупнейшую карательную операцию – «Зимнее волшебство». За полтора месяца был полностью уничтожен весь Освейский район: сожжены сотни населенных пунктов вместе с тысячами мирных жителей. Седовласый 89-летний свидетель тех событий Михаил Каскевич вспоминает о своём детстве в болоте под фашистскими пулями, голод, страшную смерть старшей сестры, пепелища и чёрное-чёрное от горящих деревень небо.

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