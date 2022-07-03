Лукашенко: судьбоносная дата 3 июля навсегда вписана в календарь главных государственных праздников

Судьбоносная в истории белорусского народа дата 3 июля навсегда вписана в календарь главных государственных праздников. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии возложения венка в мемориальном комплексе «Курган Славы»

«Уважаемые соотечественники и гости нашей страны! Прежде всего хочу поздравить вас с Днем Независимости — днем освобождения столицы нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков. Эта судьбоносная в истории белорусского народа дата навсегда вписана в календарь главных государственных праздников», — сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что 3 июля в стране традиционно обращаются к истории Великой Отечественной войны: вспоминают героев, которые ценой своей жизни подарили белорусам свободу, рассказывают о подвигах дедов и отцов детям и внукам, приходят с ними к местам боевой славы и скорбной памяти. «Этот ежегодный ритуал — самое малое, что мы можем сделать во имя и славу тех, благодаря кому живем, создаем семьи, растим детей», — подчеркнул глава государства.

«Сегодня мы с вами собрались у одного из самых известных монументов, возведенных в честь воинов Красной армии. В честь наших героев, которые 78 лет назад освобождали Беларусь от фашизма. Этот величественный курган, как страж исторической памяти, показывает нам тот легендарный рубеж, откуда началось наступление советских войск, окончательно уничтоживших основные силы немецкой группы армий «Центр» и освободивших нашу столицу», — напомнил Александр Лукашенко.

Здесь же замкнулось кольцо Минского котла, в который попали более 100 тыс. гитлеровцев. Большая часть из них осталась лежать в белорусской земле.

«Так победно завершился первый этап знаменитой операции «Багратион», блестяще проведенной талантливыми полководцами, командующими фронтами Константином Рокоссовским, Иваном Баграмяном, Георгием Захаровым, Иваном Черняховским. Белорусы должны помнить эти имена. Наши деды и отцы победили, но через всю жизнь пронесли боль потерь своих боевых товарищей, которые бесстрашно шли на смерть за нашу свободу, за нашу общую победу. Честь и слава всем павшим в боях за освобождение нашей Родины!» — сказал Президент.

Память о героях на церемонии у Кургана Славы почтили минутой молчания.

В праздничный день возле мемориального комплекса развернулась большая праздничная площадка, где каждый участник торжества может найти занятие по душе. Большая экспозиция вооружения и техники, в том числе военных лет, угощения, продукция народных промыслов, песни и танцы, спортивные мероприятия и многое другое.

«Мы были и будем вместе». Лукашенко ответил тем, кто упрекает Беларусь в поддержке России

Лукашенко: ни белорусам, ни россиянам, ни украинцам не нужна война, но и возродить нацизм не позволим

belta.by