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Мир сберечь. Урок истории в СШ №4 Лунинца (фоторепортаж)

28.04.2022
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По всей Беларуси в преддверии  Великой Победы, проходят памятные мероприятия. Одно из них, а именно — урок истории. посвящённый Великой Отечественной войне, состоялось в средней школе №4 Лунинца. В нём принял участие и председатель районного Совета депутатов Виктор Рафалович.

Как отметил во время мероприятия Виктор Анатольевич, необходимо бережно хранить историческую память о годах военного лихолетья, погибших земляках и подвиге народа в борьбе с нацистами.

После мероприятия была отдана дань памяти погибшим и возложены цветы к братской могиле жертв бомбардировки Лунинца 28 июня 1941 года, когда погибли 203 человека, в числе которых железнодорожники и их семьи, мирные жители города и района, эвакуируемые граждане, а также красноармейцы.    

 

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