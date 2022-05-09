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Мощная речь Лукашенко в День Победы: у вас не получится нас разорвать на куски и разъединить! (видео)

09.05.2022
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США и Великобритания вместе со своими сателлитами сделали нацизм государственной идеологией в Украине — заявил Александр Лукашенко. В самом страшном сне невозможно было представить, что там, в этой братской нам стране, чудом выжившей под сапогом фашистских оккупантов, нацизм снова поднимет голову. И взрастили этого монстра бывшие союзники по антигитлеровской коалиции. На улицах европейских городов всё громче раздаются лозунги марширующих ветеранов СС. День Победы объявлен там все закона. Все это на фоне усиления НАТО у наших границ.

В Беларуси так никогда не произойдёт! Ведь мы — помним. Беларусь помнит!

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