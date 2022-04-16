2022 - Год исторической памятиОбщество

«Начинать надо немедленно». Президент поручил построить новый музей в «Хатыни» к 80-летию трагедии

16.04.2022
31

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения государственного мемориального комплекса «Хатынь» поручил к 80-летию трагедии построить здесь музей и провести все необходимые реставрационные работы,

«Значит, в будущем году 80 лет. Все вылизать от Минска до «Хатыни», начиная от дорог. Все стройки (в мемориальном комплексе. — Прим. БЕЛТА) надо закончить к этому времени», — сказал Александр Лукашенко.

Как доложил главе государства директор «Хатыни» Артур Зельский, в мемориальном комплексе планируется капитальный ремонт с модернизацией и элементами реставрации. Первая очередь строительства запланирована на 2022 год. Она включает очистку скульптуры «Непокоренный человек», ремонт пьедестала, монумента «Крыша сарая» и мемориала «Венец памяти», реставрацию гранитных плит дороги «Последний путь».

Во время второй очереди строительства предполагается отремонтировать мемориалы «Кладбище деревень» и «Деревья жизни», бетонные ограждения захоронений, урны с землей. Работы также запланированы на 2022 год.

Третья очередь предусматривает ремонт подсветки центральной дорожки и звукового оформления мемориала.

В «Хатыни» планируется построить новое здание музея. По концепции это будет одноэтажное здание общей площадью 1 тыс. кв.м с устройством кругового движения по шести выставочным залам.

«В мае чтобы были начаты все работы. К 9 мая мне доложите сроки, планы, кто будет работать, экспертизы, проекты, сметы. Я понимаю, что построить мы сможем. Но будем аккуратно оснащать его. Мы должны к этому юбилею сделать все, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Немедленно начинайте строить музей. Главное — экспозиция, которая там будет. Чтобы люди пришли и, прежде чем сюда ступить ногой, чтобы у них сердце уже рвало».

Посещая мемориальный комплекс, Президент возложил цветы к монументу «Непокоренный человек» и принял участие в республиканском субботнике. В «Хатыни» появится парк исторической памяти, будет высажено 149 деревьев — по количеству погибших жителей деревни. А возле символических срубов домов появятся плодовые деревья и кусты.

belta.by

Теги
Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Брюссель ради спасения своей экономики готов воевать до последнего украинца (видео)

Брюссель ради спасения своей экономики готов воевать до последнего украинца (видео)

16.04.2022
Photo of Команда СШ №2 Лунинца лучшая по информационной безопасности в районе

Команда СШ №2 Лунинца лучшая по информационной безопасности в районе

16.04.2022
Photo of Победа юных модельеров из Микашевич

Победа юных модельеров из Микашевич

16.04.2022
Photo of «Сад Надежды» посадили в Лунинецком районе

«Сад Надежды» посадили в Лунинецком районе

16.04.2022
Photo of Более 2,3 млн человек приняли участие в республиканском субботнике

Более 2,3 млн человек приняли участие в республиканском субботнике

16.04.2022
Photo of Беглый, диагноз олигофрения, сидел за изнасилование: белорусы воюют на Украине/ Эксклюзивный список (видео)

Беглый, диагноз олигофрения, сидел за изнасилование: белорусы воюют на Украине/ Эксклюзивный список (видео)

16.04.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть