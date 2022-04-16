«Начинать надо немедленно». Президент поручил построить новый музей в «Хатыни» к 80-летию трагедии

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения государственного мемориального комплекса «Хатынь» поручил к 80-летию трагедии построить здесь музей и провести все необходимые реставрационные работы,

«Значит, в будущем году 80 лет. Все вылизать от Минска до «Хатыни», начиная от дорог. Все стройки (в мемориальном комплексе. — Прим. БЕЛТА) надо закончить к этому времени», — сказал Александр Лукашенко.

Как доложил главе государства директор «Хатыни» Артур Зельский, в мемориальном комплексе планируется капитальный ремонт с модернизацией и элементами реставрации. Первая очередь строительства запланирована на 2022 год. Она включает очистку скульптуры «Непокоренный человек», ремонт пьедестала, монумента «Крыша сарая» и мемориала «Венец памяти», реставрацию гранитных плит дороги «Последний путь».

Во время второй очереди строительства предполагается отремонтировать мемориалы «Кладбище деревень» и «Деревья жизни», бетонные ограждения захоронений, урны с землей. Работы также запланированы на 2022 год.

Третья очередь предусматривает ремонт подсветки центральной дорожки и звукового оформления мемориала.

В «Хатыни» планируется построить новое здание музея. По концепции это будет одноэтажное здание общей площадью 1 тыс. кв.м с устройством кругового движения по шести выставочным залам.

«В мае чтобы были начаты все работы. К 9 мая мне доложите сроки, планы, кто будет работать, экспертизы, проекты, сметы. Я понимаю, что построить мы сможем. Но будем аккуратно оснащать его. Мы должны к этому юбилею сделать все, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Немедленно начинайте строить музей. Главное — экспозиция, которая там будет. Чтобы люди пришли и, прежде чем сюда ступить ногой, чтобы у них сердце уже рвало».

Посещая мемориальный комплекс, Президент возложил цветы к монументу «Непокоренный человек» и принял участие в республиканском субботнике. В «Хатыни» появится парк исторической памяти, будет высажено 149 деревьев — по количеству погибших жителей деревни. А возле символических срубов домов появятся плодовые деревья и кусты.

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