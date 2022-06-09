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Окончание смены в оздоровительном лагере «Спутник» Лунинецкого района (фоторепортаж)

09.06.2022
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В оздоровительном лагере «Спутник» сегодня, 9 июня, закончилась смена оборонительно-спортивного профиля, во время которой ребята 10-х классов школ района ознакомились со службой в армии, узнали специфику работы сотрудников прокуратуры, милиции, Следственного комитета, Департамента охраны, МЧС а также других служб района

Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с закрытия смены.  

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