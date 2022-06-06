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Основание Полоцкой епархии стало началом славной летописи православия на родной земле

06.06.2022
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 Глава государства Александр Лукашенко поздравил православных христиан страны со знаменательной датой — 1030-летием основания Полоцкой епархии, первой на территории современной Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Это событие стало началом славной летописи православия на родной земле, знаменовало культурный и мировоззренческий выбор наших далеких предков, — отметил Президент. — Пройдя многовековой путь эпохальных испытаний и свершений, православная церковь и ее святые подвижники оставили нам примеры духовных подвигов во имя веры, мира и сохранения христианских ценностей. Это наследие и сегодня является нравственным ориентиром для верующих, фундаментальной частью нашей исторической памяти, объединяет белорусов с братскими славянскими народами».

Александр Лукашенко убежден, что высокий авторитет, мудрая и социально ответственная деятельность Белорусской православной церкви всегда будут служить сохранению преемственности исконных традиций, укреплению национального единства и межконфессионального согласия во благо народа и во имя мира на святой белорусской земле.

Поздравление Президента с 1030-летием основания Полоцкой епархии

Православным христианам Беларуси

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас со знаменательной датой — 1030-летием основания Полоцкой епархии, первой на территории современной Беларуси.

Это событие стало началом славной летописи православия на родной земле, знаменовало культурный и мировоззренческий выбор наших далеких предков.

Пройдя многовековой путь эпохальных испытаний и свершений, православная церковь и ее святые подвижники оставили нам примеры духовных подвигов во имя веры, мира и сохранения христианских ценностей. Это наследие и сегодня является нравственным ориентиром для верующих, фундаментальной частью нашей исторической памяти, объединяет белорусов с братскими славянскими народами.

Убежден, что высокий авторитет, мудрая и социально ответственная деятельность Белорусской православной церкви всегда будут служить сохранению преемственности исконных традиций, укреплению национального единства и межконфессионального согласия во благо народа и во имя мира на святой белорусской земле.

Желаю всем крепкого здоровья и помощи Божией во всех добрых делах.

Александр Лукашенко.

5 июня 2022 года

 

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