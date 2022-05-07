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Перезахоронение останков мирных жителей уничтоженных нацистами в августе 1941 года в Лунинецком районе (видео)

07.05.2022
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Ещё один эпизод чудовищного преступления против белорусского народа в годы Великой Отечественной войны нашёл логическое завершение. Сегодня в Лунинце состоялось перезахоронение останков более 800 человек, погибших в местном урочище Мочуло от рук фашистов и их пособников. Место их первоначального захоронения удалось установить, благодаря работе прокуратуры при содействии общественности.

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