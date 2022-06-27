Поколение патриотов. Проект «поезд памяти» (видео)

В Бресте за реконструкцией обороны крепости-героя следили и участники молодёжного патриотического проекта Беларуси и России «Поезд памяти».

Проект призван познакомить школьников двух стран с историей Союзного государства: они побывают на местах воинской славы, а ещё познакомятся с культурными достопримечательностями, памятниками природы, известными спортивными объектами. Словом, с тем, что наши страны сберегли и приумножили.