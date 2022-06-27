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Поколение патриотов. Проект «поезд памяти» (видео)

27.06.2022
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В Бресте за реконструкцией обороны крепости-героя следили и участники молодёжного патриотического проекта Беларуси и России «Поезд памяти».

Проект призван познакомить школьников двух стран с историей Союзного государства: они побывают на местах воинской славы, а ещё познакомятся с культурными достопримечательностями, памятниками природы, известными спортивными объектами. Словом, с тем, что наши страны сберегли и приумножили. 

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