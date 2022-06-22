Политолог: сегодня фашизм вновь поднял голову и Великая Победа нуждается в нашей защите

Сегодня фашизм вновь поднял голову и Великая Победа нуждается в нашей защите, заявил корреспонденту БЕЛТА заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии Национальной академии наук Николай Щекин.

«Время показало, что сегодня фашизм коллективного Запада поднял свою голову и Великая Победа нуждается в нашей защите, — сказал Николай Щекин. — Ценность Великой Отечественной войны и Победы в том, что именно жертвенность белорусских граждан является идеологемой современных поколений. Помнить тех, кто отдал свою жизнь и в первые минуты войны, и после салютования Победы, — это главный и единственный завет всем поколениям на все годы и на все века».

Год исторической памяти, сплоченность белорусского народа стали одним из самых сильных и серьезных препятствий для агрессии коллективного Запада, подчеркнул политолог. «Сегодня усилия всего коллективного Запада направлены на перекодирование ментально-цивилизационного кода белорусов. Считаю, что психо-информационные атаки на граждан Беларуси, шельмование и третирование людей за их государственно-патриотическую позицию со стороны предателей и политических элит, через спецслужбы недружественных нам стран также можно расценивать в качестве геноцида белорусов. Нас пытаются стравить с братскими народами, лишить исторической памяти, — отметил он. — На примере Беларуси, уверен, все, и прежде всего в Украине, уже убедились в том, что высокая ответственность национального лидера, его бесконечная любовь к Родине, самопожертвование — определяют настоящее и будущую судьбу народа».