Президент: День Победы стал символом отваги и стойкости, доблести и жертвенности миллионов советских людей

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Победы. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Это великий праздник, ставший символом отваги и стойкости, доблести и жертвенности миллионов советских людей, которые в июне 1941-го мужественно приняли удар варварской, античеловечной идеологии нацизма и победили, — отметил глава государства. — Беларусь помнит своих героев — тех, кто самоотверженно сражался на фронтах, рискуя жизнью, боролся с врагом в оккупации, совершал ежедневный трудовой подвиг в тылу, приближая победный май 1945 года. Мы помним всех безвинных жертв циничных экспериментов и чудовищной жестокости гитлеровских палачей. И не устанем напоминать народам Европы о том, кто поставил точку в самой кровопролитной войне за всю историю человечества».

Александр Лукашенко подчеркнул: «Этот весенний день, 9 мая, сквозь десятилетия мирной жизни все так же отзывается в сердцах белорусов болью, гордостью и бесконечной благодарностью победителям. Вечная слава настоящим героям! Низкий поклон нашим дорогим ветеранам».

Президент пожелал всем крепкого здоровья, добра, любви и счастья и чтобы в каждом белорусском доме всегда были мир, благополучие и согласие.

«С праздником! С Днем Великой Победы!» — отметил глава государства.

Поздравление Президента Беларуси с Днем Победы

Уважаемые соотечественники!

Поздравляю вас с Днем Победы. Это великий праздник, ставший символом отваги и стойкости, доблести и жертвенности миллионов советских людей, которые в июне 1941-го мужественно приняли удар варварской, античеловечной идеологии нацизма и победили.

Беларусь помнит своих героев — тех, кто самоотверженно сражался на фронтах, рискуя жизнью, боролся с врагом в оккупации, совершал ежедневный трудовой подвиг в тылу, приближая победный май 1945 года.

Мы помним всех безвинных жертв циничных экспериментов и чудовищной жестокости гитлеровских палачей. И не устанем напоминать народам Европы о том, кто поставил точку в самой кровопролитной войне за всю историю человечества.

Этот весенний день, 9 мая, сквозь десятилетия мирной жизни все так же отзывается в сердцах белорусов болью, гордостью и бесконечной благодарностью победителям.

Вечная слава настоящим героям!

Низкий поклон нашим дорогим ветеранам.

Желаю всем крепкого здоровья, добра, любви и счастья. Пусть в каждом белорусском доме всегда будут мир, благополучие и согласие.

С праздником! С Днем Великой Победы!

Александр Лукашенко.