Школьница из Бреста: поездка на «Поезде Памяти» станет моим первым большим путешествием

Для брестской школьницы Екатерины Назарян участие в белорусско-российском патриотическом проекте «Поезд Памяти» станет первым большим путешествием. О своих эмоциях, ожиданиях и увлечениях она рассказала корреспонденту БЕЛТА.

Предложение стать участником необычного поезда поступило девушке от педагога Центра дополнительного образования детей и молодежи Бреста, где она занимается по индивидуальной программе для одаренных учащихся. «Я, конечно, с радостью согласилась, — говорит Катя. — Мне очень интересно, во-первых, побывать в других городах Беларуси и России, потому что я мало где была. В моей жизни это будет первое большое путешествие. Во-вторых, там будут мои ровесники, а значит, общение, новые знакомства. Поэтому я очень жду это масштабное событие».

Помимо учебы (а 10-й класс девушка закончила с общим баллом «9»), у нее много других интересов. Она увлекается моделированием одежды, занимается в образцовой студии моды и дизайна «Креатив», участвует в различных творческих конкурсах и фестивалях, где, как правило, занимает призовые места. А еще она — член мемориального отряда «Пост Памяти» в своей СШ №15: проводит экскурсии в школьном краеведческом музее и, конечно, несет вахту у Вечного огня в Брестской крепости. За два года такой чести она удостоилась четыре раза и заслужила звание «юнармеец-инструктор». Теперь она сама следит за дисциплиной и несением вахты караулов.

«Когда ты проходишь мимо мемориальных плит (у нас это называется «дань воинского приветствия»), читаешь каждую фамилию погибшего воина. Идешь и понимаешь, что здесь они сражались за твою жизнь, чтобы у тебя сейчас все было хорошо. И когда заступаешь на пост у Вечного огня, чувствуешь гордость за тот подвиг, который они совершили. Хочется это помнить и никогда не забывать, чтобы не повторять ошибок прошлого», — по-взрослому рассуждает школьница.

В семье Екатерины Назарян к истории отношение трепетное. С младшей сестрой они любят слушать рассказы мамы о прадедушке-фронтовике Михаиле Карповиче Слесарчуке. Его борьба с немецко-фашистскими захватчиками началась в партизанском отряде, где сражался и юный герой Великой Отечественной войны Николай Гойшик, а закончилась под Кенигсбергом. «Он был неоднократно контужен. У него было насквозь прострелено левое плечо. И всю оставшуюся жизнь эта рука у него не поднималась», — вспоминает девушка.

Катя надеется, что среди пассажиров «Поезда Памяти» будут также юнармейцы из других городов Беларуси и России. С ними она, конечно же, найдет общий язык. «Интересно, как у них организована работа постов памяти. Как происходит воинское приветствие, минута молчания. Сравнить хочется», — делится она ожиданиями. И добавляет, что с готовностью и гордостью расскажет сверстникам все, что знает о Брестской крепости и ее легендарной обороне в июне 1941-го.

Проект «Поезд Памяти» инициирован главами верхних палат парламентов Беларуси и России — председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Проект посвящен Году исторической памяти и станет частью IX Форума регионов Беларуси и России. «Поезд Памяти» отправится в путь 22 июня из Бреста и финиширует в Минске 3 июля. Его пассажирами станут 200 белорусских и российских школьников, по 100 от каждой страны, которые смогут посетить 14 городов двух стран. От Брестской области в проекте примут участие 13 учащихся.