Торжественная линейка, посвящённая началу учебного года в СШ №1 Лунинца (фоторепортаж)

В СШ 1 г. Лунинца прошла торжественная линейка.

С приветственными словами выступили прокурор района Юрий Прокопчук и начальник Барановичского отделения железной дороги Валерий Веренич.

Юрий Иванович после линейки провел для учащихся лекцию о ходе и результатах расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны..

Знаковым событием для школы в этом учебном году стало открытие класса железнодорожной направленности.