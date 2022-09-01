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Торжественная линейка, посвящённая началу учебного года в СШ №1 Лунинца (фоторепортаж)

01.09.2022
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В СШ 1 г. Лунинца прошла торжественная линейка.

С приветственными словами выступили прокурор района Юрий Прокопчук и начальник Барановичского отделения железной дороги Валерий Веренич.

Юрий Иванович после линейки  провел для учащихся лекцию о ходе и результатах расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны..

Знаковым событием для школы в этом учебном году стало открытие класса железнодорожной направленности.

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