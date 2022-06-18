Участник «Поезда Памяти»: надеюсь узнать больше из истории и встретить новых друзей

Никита Райко из Ивацевичей стал одним из участников проекта «Поезд Памяти». В поездке он надеется узнать новое из истории и встретить друзей. Об этом юноша рассказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА.

Никита окончил десять классов в средней школе №1 Ивацевичей. Он — победитель областных этапов олимпиады по биологии, дважды участвовал в заключительном этапе республиканской олимпиады по этому предмету. Молодой человек довольно много времени уделяет изучению биологии. Даже на каникулах занимается около четырех часов в день, ходит к репетитору. Такое усердие объясняется тем, что Никита хочет поступить в Белорусский государственный медицинский университет. Мечта о будущей профессии родилась с шутки. Кода мальчик учился в начальной школе, родители рассказали ему о высоких зарплатах стоматологов. В старших классах юноша понял, чтобы желание исполнилось, нужно поднасесть на биологию.

«Занимаюсь так много, чтобы в следующем году взять диплом на республиканской олимпиаде. Это поможет мне поступить в вуз без экзамена», — поясняет Никита. В свободное время он любит проводить время с друзьями, заниматься на турниках, плавать.

За отличную учебу парня (средний балл у него выше девяти) поощрили поездкой на «Поезде Памяти», что стало для Никиты неожиданностью. «Был доволен. Интересно побывать в городах, в которых не был, узнать больше об истории Великой Отечественной войны. Читал, что посетим Брест, Оршу, Минск, Смоленск, Ржев, Москву. Возможно, найду новых друзей», — рассказал школьник.

Он добавил, что родители рассказывали ему о том, как война затронула их семью. Например, по папиной линии прадедушка освобождал Беларусь. Тогда же в Ивацевичском районе познакомился со своей будущей супругой и остался там жить после окончания войны. «В нашей семье чтят память тех, кто воевал. 9 Мая — праздник, который никогда не забывают. Потому что война всегда страшная. Не хочется, чтобы такое повторялось вновь. Нужно все для этого делать», — считает Никита.

Поездка в «Поезде Памяти» будет не единственной этим летом. В августе Никита съездит в «Зубренок», где будет открыта профильная смена для одаренных детей. «Еду туда первый раз. Рассказывали, что будем немного учиться, а остальное время отдыхать. Поеду туда с ребятами, с которыми был на олимпиаде. Очень хочу с ними встретиться, давно не виделись», — подытожил подросток.