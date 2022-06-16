Участник «Поезда Памяти»: в поездке хочу узнать больше подробностей о военных событиях

Ученик Малоритской районной гимназии Евгений Бурда стал одним из участников «Поезда Памяти». В этой поездке юноша надеется узнать больше подробностей о событиях Великой Отечественной войны. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА.

Евгений окончил десятый класс. Эти июньские дни вместе со школьными друзьями он проводит в трудовом лагере в родной гимназии. Ребята помогают наводить порядок на территории, а в перерывах развлекаются. После окончания смены Евгения ждет поездка на «Поезде Памяти». Его участником юноша стал, потому что увлечен историей. Уже несколько лет участвует в республиканских олимпиадах. Будучи в восьмом и девятом классах, выступал за десятый, стал обладателем дипломов III и II степени. В прошлом учебном году вновь стал призером.

«С самого детства увлекся историей. Родители рассказывали про Великую Отечественную войну, про прадедов. Отец любил документальные фильмы, мама смотрела фильмы на военную тематику, советские. Там есть элементы быта, культуры, которые меня заинтересовали, потому что изменились время и традиции. Интересно наблюдать, как менялось общество и страны», — поделился школьник. Позже интерес к истории укрепили учителя. Евгений начал участвовать в «Что? Где? Когда?» и других интеллектуальных играх.

Два прадеда подростка участвовали в Великой Отечественной войне. Один пропал без вести в июне 1941 года. Второй был сначала партизаном, а в 1944 году его призвали в армию, получил ранение. «В деревне есть дерево, которое еще прадед посадил, какие-то вещи. По маминой линии Григорий Курдюк получил две медали «За отвагу» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне». Мы делали запрос в российский архив и нам прислали копии документов», — рассказал Евгений.

По словам юноши, он любит путешествовать, особенно поездом. Мечтал поехать куда-нибудь далеко. Вскоре желание сбудется: «Поезд Памяти» отправится в двухнедельный путь. «Думаю, поездка будет интересной и веселой. Надеюсь узнать больше подробностей о событиях Великой Отечественной войны в тех городах, в которых мы будем останавливаться. Условно по часам: что, где и когда происходило», — заметил он. К слову, свое 16-летие Евгений отметит в «Поезде Памяти».

Ученик малоритской гимназии уже определился и с выбором профессии. В будущем хочет стать историком-археологом. «Больше всего нравятся период древности и ХХ век. О древности мы знаем немного. Хочется находить какие-то артефакты, чтобы больше узнать о жизни в то время. А история прошлого века интересует, потому что она откликается сейчас. Намечается тенденция называть все советское плохим. На мой взгляд, это неправильно. Советский период хоть и противоречивый, но принес много хорошего», — уверен юноша.

«Поезд Памяти» 22 июня отправится в путь из Бреста и финиширует 3 июля в Минске. Его участниками станут 200 белорусских и российских школьников (по 100 от каждой страны), которые смогут посетить города двух стран. Патриотический проект реализуется по инициативе БЖД совместно с РЖД в Год исторической памяти, при поддержке Администрации Президента Беларуси и содействии Республиканского волонтерского центра.