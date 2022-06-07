2022 - Год исторической памятиНовости районаОбщество

УНИКАЛЬНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ МУЗЕЙ «ПОЕЗД ПОБЕДЫ» ПРИБУДЕТ В БЕЛАРУСЬ 10 ИЮНЯ И ЗАЕДЕТ В ЛУНИНЕЦ

07.06.2022
26

Уникальный передвижной музей «Поезд Победы» прибудет в Беларусь 10 июня, сообщили БЕЛТА в пресс-центе Белорусской железной дороги.

В Беларуси данный проект реализуется по инициативе БЖД совместно с РЖД в рамках Года исторической памяти. Он осуществляется при поддержке Администрации Президента Беларуси и активном содействии Республиканского волонтерского центра.

Впервые в Беларуси «Поезд Победы» побывал в 2021 году. Тогда в восьми городах его экспозицию посетили более 25 тыс. жителей нашей страны.

В нынешнем году уникальный передвижной музей будет курсировать по Белорусской железной дороге с 10 июня по 4 июля. Его география существенно расширена — передвижной музей сделает остановки в 17 городах — Орше, Полоцке, Витебске, Кричеве, Жлобине, Осиповичах, Барановичах, Лунинце, Пинске, Бресте, Гродно, Калинковичах, Гомеле, Могилеве, Бобруйске, Солигорске и Минске.

Экспозиция начнет свой маршрут 10 июня с Орши. График движения поезда составлен с учетом государственных праздников и памятных дат. В Брест «Поезд Победы» прибудет 21 июня, накануне Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, в Могилеве экспозиция будет находиться 28 июня, в День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, а завершится тур в Минске — в дни празднования Дня Независимости Беларуси.

Посетителей передвижного музея ждет уникальное путешествие с полным погружением в события Великой Отечественной войны, которое создано с использованием современных технологий. В составе «Поезда Победы» 9 экспозиционных вагонов, один из которых посвящен подвигу защитников Брестской крепости — участникам героической обороны, солдатам и командирам Красной армии.

Согласно технологии проведения экскурсии в одном вагоне одновременно могут находиться не более 10 посетителей, время прослушивания аудиогида в одном вагоне составляет около 5 минут, общее время экскурсии — 45 минут.

В связи с ограниченной пропускной способностью передвижного музея его посещение будет осуществляться только организованными группами жителей регионов по пригласительным билетам, распространяемым среди организаций и учебных заведений Беларуси местными органами исполнительной власти.

Время работы экспозиции с 10.00 до 20.00, перерыв с 14.00 до 15.00. Экспозиция рекомендована к посещению взрослыми и детьми старше 12 лет.

Также все желающие могут совершить виртуальный тур по экспозиции музея на сайте проекта поездпобеды.рф.

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Самовольно занял земельный участок? Штрафы впечатляют!

Самовольно занял земельный участок? Штрафы впечатляют!

07.06.2022
Photo of О влиянии пограничных заграждений на природу: заборы стали памятниками человеческой бездумности

О влиянии пограничных заграждений на природу: заборы стали памятниками человеческой бездумности

07.06.2022
Photo of Летние площадки в Лунинце и Микашевичах приглашают отдохнуть и интересно провести время

Летние площадки в Лунинце и Микашевичах приглашают отдохнуть и интересно провести время

07.06.2022
Photo of Насыщенные дни в «Спутнике» — время летит быстро (Лунинецкий район)

Насыщенные дни в «Спутнике» — время летит быстро (Лунинецкий район)

07.06.2022
Photo of Поддержка от профсоюза (Лунинецкий район)

Поддержка от профсоюза (Лунинецкий район)

06.06.2022
Photo of Ошибочно уплатили госпошлину? Рассказываем как вернуть деньги

Ошибочно уплатили госпошлину? Рассказываем как вернуть деньги

06.06.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть