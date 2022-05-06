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В Лунинецком районе состоялось перезахоронение останков мирных жителей уничтоженных немецко-фашистскими карателями в августе 1941 года

06.05.2022
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В Лунинце состоялось перезахоронение остатков более 800 мирных советских граждан уничтоженных нацистскими карателями в августе 1941 года в урочище Мочуло города

В скорбной церемонии приняло участие руководство района во главе с председателем райисполкома Александром Пачко, представители прокуратуры и следственного комитета, представители общественности, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Республике Беларусь Алекс Гольдман Шайман  

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