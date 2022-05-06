В Лунинецком районе состоялось перезахоронение останков мирных жителей уничтоженных немецко-фашистскими карателями в августе 1941 года

В Лунинце состоялось перезахоронение остатков более 800 мирных советских граждан уничтоженных нацистскими карателями в августе 1941 года в урочище Мочуло города

В скорбной церемонии приняло участие руководство района во главе с председателем райисполкома Александром Пачко, представители прокуратуры и следственного комитета, представители общественности, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Республике Беларусь Алекс Гольдман Шайман