В Лунинецком районе торжественно открыли районный центр военно-патриотического воспитания (фоторепортаж)

В Бостыни состоялось знаковое событие для всего Лунинецкого района. На базе Бостынской средней школы 18 марта был открыт районный центр военно-патриотического воспитания. В торжественном мероприятии вместе с руководством района во главе с председателем райисполкома Александром Пачко, представителями общественных организаций, учреждений и предприятий, также приняли участие и почётные гости, среди них: председатель ДОСААФ Республики Беларусь, генерал-майор Иван Дырман, государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь и министр обороны страны с 2008 по 2014 год генерал-лейтенант Юрий Жадобин, член Совета Республики Беларусь, председатель совета ОО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» генерал-майор Валерий Гайдукевич, генерал- майор, прошедший Афганскую вайну, Люциан Суринт.

Центр разместился в Бостынской средней школе. Там создали условия для занятий школьников. Это будет и ресурсный центр для педагогов по военно-патриотическому воспитанию. В частности, в школе оборудовали кабинет допризывной подготовки с тиром. Были отремонтированы помещения, приобретено новое оборудование, винтовки. Там будут уроки не только для местных учеников, планируется проводить занятия для ребят и из других школ. Есть идеи организовать стрелковый клуб, устраивать районные и межрегиональные соревнования. Обновлен и военно-исторический музей «Память», который работает в школе с 1990 года. Там представлена экспозиция о войне в Афганистане, макеты стрелкового оружия.

«С этого года школа стала центром военно-патриотического воспитания районного уровня. У нас накоплена хорошая материально-техническая база. Тир будет использоваться на уроках допризывной подготовки для учеников 10-11-х классов. Кроме того, будем проводить мероприятия в шестой школьный день для детей из других школ», — рассказал директор школы Геннадий Вечорко.

Школу в агрогородке Бостынь реконструировали за счет займа Всемирного банка. В это время и возникла идея обустроить центр патриотического воспитания. Были направлены деньги из местного бюджета, подключились спонсоры. Например, ДОСААФ поучаствовал в оснащении музея и тира.

«Мне кажется, самое главное — воспитать молодого человека патриотом Беларуси и своей малой родины. Думаю, каждый, кто уважает свою страну и место рождения, должен что-то для них сделать. Поступки таких людей дают поводы для гордости», — подчеркнул председатель центрального совета ДОСААФ Беларуси Иван Дырман.

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