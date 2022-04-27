2022 - Год исторической памятиОбществоПолитика
В Украине нет нацизма, а как же Одесская Хатынь? Жечь людей и добивать их прутьями — ЭТО ДРУГОЕ (видео)
Насколько нужно быть близорукими, чтобы продолжать твердить, что в Украине нацизма нет!
В современной истории «незалэжной» есть, случай, который показывает деградацию нации на глазах. Вот вроде бы просто не любили друг друга, а потом раз и одни сожгли других заживо. Это случилось 2 мая 2014 года. Речь об Одесской Хатыни.
— Кто был организатором провокации?
— Поджог был спланирован?
— Почему о трагедии должен знать каждый?
— И чем закончилась история: виновные понесли наказание?