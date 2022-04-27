2022 - Год исторической памятиОбществоПолитика

В Украине нет нацизма, а как же Одесская Хатынь? Жечь людей и добивать их прутьями — ЭТО ДРУГОЕ (видео)

27.04.2022
38

Насколько нужно быть близорукими, чтобы продолжать твердить, что в Украине нацизма нет!

В современной истории «незалэжной» есть, случай, который показывает деградацию нации на глазах. Вот вроде бы просто не любили друг друга, а потом раз и одни сожгли других заживо. Это случилось 2 мая 2014 года. Речь об Одесской Хатыни.

— Кто был организатором провокации?

— Поджог был спланирован?

— Почему о трагедии должен знать каждый?

— И чем закончилась история: виновные понесли наказание?

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Митрополит Вениамин о сохранении исторической памяти и праздновании 1030-летия православия

Митрополит Вениамин о сохранении исторической памяти и праздновании 1030-летия православия

27.04.2022
Photo of В пунктах пропуска на белорусской госгранице будет введена обязательная дезинфекция транспорта

В пунктах пропуска на белорусской госгранице будет введена обязательная дезинфекция транспорта

27.04.2022
Photo of В Лунинецком районе помощь ветеранам оказывают и волонтёры

В Лунинецком районе помощь ветеранам оказывают и волонтёры

27.04.2022
Photo of «Прямую телефонную линию» проведёт заместитель руководителя Лунинецкого района

«Прямую телефонную линию» проведёт заместитель руководителя Лунинецкого района

27.04.2022
Photo of Беларусь заявляет о недопустимости политизации переговорного процесса о присоединении к ВТО

Беларусь заявляет о недопустимости политизации переговорного процесса о присоединении к ВТО

27.04.2022
Photo of 28 апреля — Всемирный день охраны труда

28 апреля — Всемирный день охраны труда

27.04.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть