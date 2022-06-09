«Встречу свой день рождения в «Поезде памяти». Могилевский школьник с нетерпением ждет масштабного проекта

Здорово стать одним из участников такого масштабного проекта. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился учащийся средней школы №18 Могилева Максим Ленчевский, который 22 июня станет участником белорусско-российского проекта «Поезд Памяти».

«Очень круто стать участником такого масштабного проекта. И конечно, я горжусь тем, что попал в число лучших ребят Беларуси. Я уверен, это будет интересный опыт: мы будем колесить по разным городам, я увижу новые места, лучше узнаю историю нашего края, подвиги наших предков в годы Великой Отечественной войны. Познакомлюсь с другими ребятами из разных городов, — рассказал подросток. — Кроме этого, мой день рождения будет 28 июня, и отметить так свое 16-летие — это необычно. Конечно, привычнее было бы с друзьями и семьей. А тут поезд, вокруг новые люди, — такой праздник я точно запомню навсегда».

Пассажирами поезда станут 200 школьников из Беларуси и России. От Могилевской области по маршруту отправятся 14 ребят. Все они — победители различных олимпиад и конкурсов, спортивных и творческих состязаний.

Максим Ленчевский несмотря на свой юный возраст имеет внушительные победы и достижения в учебе. Он стал победителем XXXII республиканского конкурса научных биолого-экологических работ среди учащихся учреждений общего среднего образования детей и молодежи, республиканского конкурса работ исследовательского характера учащихся по физике. Уже три года он завоевывает победы в третьем этапе республиканской олимпиады по информатике, является победителем областного этапа конкурса научно-технического творчества Союзного государства «Таланты XXI века», а также регионального этапа конкурса «Школьный патент — шаг в будущее!». С будущей профессией подросток уже определился — Максим хочет стать программистом и уверенно идет к своей цели.

Как поделилась мама Максима Татьяна Ленчевская, она очень гордится своим сыном. «Максим много работает, чтобы достигать поставленных целей. И возможность стать участником такого большого проекта — это как поощрение, признание его достижений. Это возможность увидеть новые города, познакомиться с интересными и умными ребятами не только из Беларуси, но и России, которые тоже добились определенных успехов. Конечно, у него большая нагрузка во время учебы. И такое путешествие поможет ему не только отдохнуть, но и провести время с пользой, — рассказала она. — В нашей семье мы всегда поддерживали Максима во всех его начинаниях. Всегда много занимались. Что-то получалось, что-то нет. Нужно учить детей тому, что проигрывать тоже нужно уметь, а в случае побед и успехов — не задирать нос и всегда оставаться человеком».

«Поезд Памяти» отправится в путь 22 июня из Бреста, а финиширует 3 июля в Минске. Ребята посетят 14 белорусских и российских городов. Проект посвящен Году исторической памяти и пройдет в рамках IX Форума регионов Беларуси и России. На каждой остановке для участников проекта готовят насыщенную программу. Во время путешествия ребята познакомятся с историческими и культурными объектами разных городов, будут посещать знаковые места, связанные с Великой Отечественной войной, пообщаются с ветеранами, станут участниками тематических встреч.

В Могилев «Поезд Памяти» прибудет 1 июля из Орши. В областном центре школьники примут участие в мероприятии на Буйничском поле, возложат цветы к мемориалу, поучаствуют в экскурсии, посетят зоосад. После этого они отправятся во Дворец культуры области, где познакомятся с презентацией межрегионального сотрудничества на примере V Форума регионов Беларуси и России. После для них пройдет танцевально-развлекательная программа.

Из Могилева «Поезд Памяти» отправится в Гомель