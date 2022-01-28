2022 - Год исторической памяти

Выставка, посвященная памяти жертвам Холокоста, открылась в музее

28.01.2022
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В Международный день памяти жертв Холокоста, который во всем мире отмечался 27 января, в районном краеведческом музее открылась тематическая выставка «Белорусские евреи. Трагедия и героизм».

Как известно, дата выбрана не случайно: 27 января 1945 года войска Советской армии освободили первый и самый большой из гитлеровских концлагерей Освенцим, где во время Второй мировой войны немцы уничтожили более 1,3 миллиона человек…

Открыли выставку воспитанники детской школы искусств г. Лунинца вместе с директором и художественным руководителем Заслуженного коллектива Республики Беларусь образцового ансамбля скрипачей «Концертино» Ольгой Белоус. Прекрасные музыкальные композиции нашли отклик в сердцах юных зрителей – учащихся колледжа сельскохозяйственного производства, которые пришли в музей с главным специалистом райкома БРСМ Людмилой Ковалевич.

Директор музея Наталья Благодерова рассказала присутствующим о Холокосте – массовом истреблении еврейского населения. Хотя, как известно, трагедия коснулась не только представителей этой нации. В годы войны фашисты никого не щадили. Некоторые страшные факты уже известны, что-то удается рассекретить сравнительно недавно. В этом убедил прокурор района Юрий Прокопчук.

– Идет расследование уголовного дела, связанного с геноцидом белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, – акцентировал внимание Юрий Иванович. – По ряду допросов очевидно, что немцы и их пособники издевались над детьми, стариками, женщинами…

По словам прокурора, в Лунинце установлено уже три больших места захоронения мирного населения и военнослужащих, которые были взяты в плен в годы Великой Отечественной войны – Боровщина, Бохоново и Мочуло (кстати, копии фотоснимков с раскопок также стали частью выставки).

– На данный момент поднято из земли уже 759 останков людей, – продолжил Юрий Прокопчук. – Все они отправлены на экспертизу с целью установления принадлежности пола, причины смерти и периода захоронения. Следует добавить, что Генеральная прокуратура вышла на взаимодействие с Государственным архивом Российской Федерации, Центральным архивом Министерства обороны этой же страны. Полагаю, что будут вскрываться новые факты, которые также потребуют расследования. Речь идет о колоссальной цифре – уничтожено более 3 миллионов только белорусского населения.

О том, что пришлось пережить в годы войны нашим землякам, очень много рассказывали «Лунінецкія навіны». Большую работу в этом направлении проделала краевед Татьяна Конопацкая. 25 августа 1992 года впервые на страницах районки журналисты рассказали о Дне поминания жертв мирного населения. Татьяна Васильевна призвала юных участников встречи не быть равнодушными к прошлому малой родины! В этом году отмечаем 80-летие трагедий в Лунинце, Лахве, Кожан-Городке, Микашевичах, Ситницком Дворе. И список этот можно продолжать дальше, ведь на карте района не осталось места, где бы ни ступала нога фашиста…

На протяжении нескольких лет изучением данной темы активно занимался директор Лахвенской ясли-сад-СШ Александр Ярохович, чей рассказ оказался богатым на цифры, факты, события и имена. Внимая словам педагога, еще и еще раз убеждаешься в том, что знать историю, какой бы горькой и трагической она не была, обязан каждый, тем более, что 2022-й объявлен Годом исторической памяти.

Наталья ПАВЛЮКЕВИЧ.

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Наталья Павлюкевич

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