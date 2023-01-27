Диалог в день памяти жертв Холокоста (Лунинецкий район)

В Международный день памяти жертв Холокоста в Республике Беларусь, который ежегодно отмечается 27 января, лунинецкую СШ №3 г.Лунинца посетили прокурор района Юрий Прокопчук, журналист и краевед Татьяна Конопацкая и первый секретарь райкома БРСМ Виктория Бакунович.

Гости провели с учащимися старших классов открытый диалог, который был приурочен к Международному дню памяти жертв холокоста. Участники мероприятия пришли к общему мнению, что всё дальше от нас те события, и так важно хранить в памяти, передавать из поколения в поколение эту чёрно-белую историю подвига.