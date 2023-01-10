2023 - Год мира и созиданияОбщество

Выступление Президента Беларуси на церемонии вручения премии «За духовное возрождение»

10.01.2023
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Сегодняшний вечер — продолжение самого светлого, самого семейного и красивого праздника Рождества.

Премии, которые ежегодно вручаем в эти зимние дни, — дань исконным традициям, связывающим эпохи и поколения. Дань духовной силе белорусов — мудрых, трудолюбивых, любящих родную землю и почитающих предков.

Более четверти века назад мы чествовали первых лауреатов премии «За духовное возрождение». Тогда мы даже подумать не могли, с какими вызовами столкнемся в борьбе за свою духовность, за свое историческое наследие и за свой уклад.

И не представляли, как актуальна будет традиция награждать людей, посвятивших себя благородному делу — сохранению наших духовных истоков.

Но мы всегда знали, а сегодня особенно остро осознаем, что все созданные белорусским народом материальные и нематериальные ценности — это и есть те скрепы, на которых зарождалась и развивалась национальная государственность.

Они в трудах первых просветителей белорусской земли, в построенных нашими зодчими храмах, дворцах и музеях, в шедеврах музыки, живописи, поэзии и прозы, созданных нашими талантливыми соотечественниками.

Они в подвигах народа-победителя, подарившего нам мир, независимость, само право жить; народа-труженика, возродившего опаленную огнем войны родную землю.

Мы видим их в православии, больше тысячи лет назад объединившем славян в древнее государство, научившем милосердию, миролюбию и любви к ближнему.

Сегодня мы понимаем, что национальные культуры и традиции нельзя подогнать под единый стандарт, что мир прекрасен в своем разнообразии.

И не просто понимаем, а подтверждаем историей своего государства, где больше сотни лет люди разных вероисповеданий и этнического происхождения живут в согласии, делая нас всех духовно богаче. А где согласие и уважение — там и мир.

Мы также отдаем себе отчет в том, что наш пример — это реальный вызов проекту глобальной унификации под ультрамодные ценности и так называемые тренды, навязанные всему миру.

Понимаем, что за этой культурной экспансией — как ее еще называют, «мягкой» — следуют совсем не мягкие, я бы даже сказал, весьма жесткие для независимых государств последствия: потеря государственности и суверенитета. Потеря себя как народа.

Поэтому следует помнить, что от того, как мы бережем чистоту родного языка, какие праздники и символы впускаем в свой дом, зависит будущее наших детей.

Если хотим, чтобы они жили на своей земле свободно и независимо, как мы, то должны в первую очередь научить отличать родные традиции от чужеродных.

Поэтому ежегодная церемония награждения лауреатов премий года прежде всего — это знак признания всех, кто трудится на гуманитарной и культурной ниве, кто сохраняет наши духовные истоки.

Без преувеличения, в вопросах обеспечения национальной безопасности Беларуси ваша роль также является ведущей.

Паважаныя лаўрэаты прэміі «За духоўнае адраджэнне», спецыяльнай прэміі дзеячам культуры і мастацтва, а таксама прэміі «Беларускі спартыўны Алімп»!

Вашы творчыя дасягненні — гэта жыватворная крыніца, якая напаўняе скарбніцу нацыянальнай культуры.

Я добра ведаю: усё, што вы робіце, — гэта не дзеля ўзнагарод ці матэрыяльнага прыбытку. Ваш прафесійны і жыццёвы шлях абраны вашым сэрцам. А таму вы, як ніхто іншы, вартыя высокага прызнання і глыбокай павагі людзей.

Сваімі духоўнымі, творчымі і прафесійнымі дасягненнямі вы ствараеце будучыню нашай Беларусі. Шчыра ганаруся вамі і ад усёй душы ўдзячны за вашу працу.

З асаблівай павагай я хацеў бы сказаць некалькі слоў пра сeнняшніх лаўрэатаў.

Пра гэтых апантаных сваёй справай людзей, якія ўласным прыкладам усталёўваюць ідэалы міласэрнасці і дабрыні ў сучасным грамадстве, выхоўваюць патрыётамі падрастаючае пакаленне, перадаюць яму вялікую і шчырую любоў да роднай зямлі.

Рэалізуючы сацыяльна значныя культурныя і адукацыйныя праекты, вы дапамагаеце зберагчы гістарычную праўду і спрадвечную спадчыну беларускага народа.

Прэміяй «Беларускі спартыўны Алімп» адзначаюць тых, хто падняўся на вяршыню спартыўнага майстэрства, пацвердзіў свой найвышэйшы клас медалямі на важнейшых спаборніцтвах.

Хто прысвяціў сваё жыццё выхаванню атлетаў і атрымлівае высокія вынікі сваёй працы.

Паважаныя лаўрэаты!

Мне вельмі прыемна павіншаваць вас з такімі высокімі ўзнагародамі. Няхай гэтыя прэміі стануць не толькі яскравым вынікам мінулага года, але і стымулам для новых дасягненняў і перамог у імя росквіту любімай Беларусі.

У гэты ўрачысты момант я жадаю вам міру, дабра, здароўя, новых поспехаў на карысць роднай краіны, творчых знаходак і спартыўных перамог у новым, 2023 годзе.

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