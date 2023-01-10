Выступление Президента Беларуси на церемонии вручения премии «За духовное возрождение»
Сегодняшний вечер — продолжение самого светлого, самого семейного и красивого праздника Рождества.
Премии, которые ежегодно вручаем в эти зимние дни, — дань исконным традициям, связывающим эпохи и поколения. Дань духовной силе белорусов — мудрых, трудолюбивых, любящих родную землю и почитающих предков.
Более четверти века назад мы чествовали первых лауреатов премии «За духовное возрождение». Тогда мы даже подумать не могли, с какими вызовами столкнемся в борьбе за свою духовность, за свое историческое наследие и за свой уклад.
И не представляли, как актуальна будет традиция награждать людей, посвятивших себя благородному делу — сохранению наших духовных истоков.
Но мы всегда знали, а сегодня особенно остро осознаем, что все созданные белорусским народом материальные и нематериальные ценности — это и есть те скрепы, на которых зарождалась и развивалась национальная государственность.
Они в трудах первых просветителей белорусской земли, в построенных нашими зодчими храмах, дворцах и музеях, в шедеврах музыки, живописи, поэзии и прозы, созданных нашими талантливыми соотечественниками.
Они в подвигах народа-победителя, подарившего нам мир, независимость, само право жить; народа-труженика, возродившего опаленную огнем войны родную землю.
Мы видим их в православии, больше тысячи лет назад объединившем славян в древнее государство, научившем милосердию, миролюбию и любви к ближнему.
Сегодня мы понимаем, что национальные культуры и традиции нельзя подогнать под единый стандарт, что мир прекрасен в своем разнообразии.
И не просто понимаем, а подтверждаем историей своего государства, где больше сотни лет люди разных вероисповеданий и этнического происхождения живут в согласии, делая нас всех духовно богаче. А где согласие и уважение — там и мир.
Мы также отдаем себе отчет в том, что наш пример — это реальный вызов проекту глобальной унификации под ультрамодные ценности и так называемые тренды, навязанные всему миру.
Понимаем, что за этой культурной экспансией — как ее еще называют, «мягкой» — следуют совсем не мягкие, я бы даже сказал, весьма жесткие для независимых государств последствия: потеря государственности и суверенитета. Потеря себя как народа.
Поэтому следует помнить, что от того, как мы бережем чистоту родного языка, какие праздники и символы впускаем в свой дом, зависит будущее наших детей.
Если хотим, чтобы они жили на своей земле свободно и независимо, как мы, то должны в первую очередь научить отличать родные традиции от чужеродных.
Поэтому ежегодная церемония награждения лауреатов премий года прежде всего — это знак признания всех, кто трудится на гуманитарной и культурной ниве, кто сохраняет наши духовные истоки.
Без преувеличения, в вопросах обеспечения национальной безопасности Беларуси ваша роль также является ведущей.
Паважаныя лаўрэаты прэміі «За духоўнае адраджэнне», спецыяльнай прэміі дзеячам культуры і мастацтва, а таксама прэміі «Беларускі спартыўны Алімп»!
Вашы творчыя дасягненні — гэта жыватворная крыніца, якая напаўняе скарбніцу нацыянальнай культуры.
Я добра ведаю: усё, што вы робіце, — гэта не дзеля ўзнагарод ці матэрыяльнага прыбытку. Ваш прафесійны і жыццёвы шлях абраны вашым сэрцам. А таму вы, як ніхто іншы, вартыя высокага прызнання і глыбокай павагі людзей.
Сваімі духоўнымі, творчымі і прафесійнымі дасягненнямі вы ствараеце будучыню нашай Беларусі. Шчыра ганаруся вамі і ад усёй душы ўдзячны за вашу працу.
З асаблівай павагай я хацеў бы сказаць некалькі слоў пра сeнняшніх лаўрэатаў.
Пра гэтых апантаных сваёй справай людзей, якія ўласным прыкладам усталёўваюць ідэалы міласэрнасці і дабрыні ў сучасным грамадстве, выхоўваюць патрыётамі падрастаючае пакаленне, перадаюць яму вялікую і шчырую любоў да роднай зямлі.
Рэалізуючы сацыяльна значныя культурныя і адукацыйныя праекты, вы дапамагаеце зберагчы гістарычную праўду і спрадвечную спадчыну беларускага народа.
Прэміяй «Беларускі спартыўны Алімп» адзначаюць тых, хто падняўся на вяршыню спартыўнага майстэрства, пацвердзіў свой найвышэйшы клас медалямі на важнейшых спаборніцтвах.
Хто прысвяціў сваё жыццё выхаванню атлетаў і атрымлівае высокія вынікі сваёй працы.
Паважаныя лаўрэаты!
Мне вельмі прыемна павіншаваць вас з такімі высокімі ўзнагародамі. Няхай гэтыя прэміі стануць не толькі яскравым вынікам мінулага года, але і стымулам для новых дасягненняў і перамог у імя росквіту любімай Беларусі.
У гэты ўрачысты момант я жадаю вам міру, дабра, здароўя, новых поспехаў на карысць роднай краіны, творчых знаходак і спартыўных перамог у новым, 2023 годзе.