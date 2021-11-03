Центр для детей с аутизмом и спорткомплекс откроют в Брестской области

В Брестской области в преддверии 7 ноября откроют несколько значимых социальных объектов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

4 ноября планируют провести митинг-реквием в урочище Стасино в пригороде Столина. Там покоится прах 12,5 тыс. жертв фашизма. Место захоронения и подъездную дорогу к нему благоустроили, установили информационные стенды, обновили памятные знаки – фигуры двух скорбящих женщин и раскрытую книгу. К ним добавили третий мемориал. Он выполнен в виде трех пар, поднятых кверху рук: детских, женских и мужских.

В Бресте на этот день намечено открытие центра для детей с заболеваниями аутистического спектра. Аналогов ему в области нет. В центре стационарно будут находиться 35 детей с заболеваниями аутистического спектра. Они будут учиться, получать психологическую и другую помощь. Также там будут проводить обучающие мероприятия для родителей и педагогов.

В Иваново 5 ноября откроют долгожданный для города и района многофункциональный спортивный комплекс. Под его сводами находятся два бассейна, спортивный зал для занятий борьбой, легкой атлетикой, футзалом, баскетболом, волейболом, а также тренажерный зал, банный комплекс. Рядом со зданием обустроили автостоянку и велопарковку. К слову, спорткомплекс хорошо виден проезжающим по трассе М10 Кобрин – Гомель – граница России.

В свою очередь кобринчане ждут открытия движения через автомобильный мост по улице Советской. Транспорт по нему пустят 6 ноября. Капитальный же ремонт моста через Мухавец продолжится. Специалисты будут выполнять работы, которые не влияют на безопасность движения и прочность сооружения. В частности, речь идет о благоустройстве, оштукатуривании, бетонировании, покраске конструкций. Завершить капремонт планируют следующим летом.