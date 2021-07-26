Адреса милосердия

Даша Витковская собирается на реабилитацию в Чехию в конце лета

Даша Витковская появилась на свет три года назад в результате экстренного кесарева сечения — на 29 неделе беременности весом всего лишь 920 грамм и сразу же попала в реанимацию. У девочки стал резко падать уровень гемоглобина в крови, ей сделали переливание крови, чтобы предотвратить кровоизлияние в мозг. Но увы, это не получилось…
Малышку перевезли в РНЦП «Мать и Дитя». Дашенька поступила туда с кровоизлиянием в мозг 3 и 4 степени и стафилококком в крови. Через некоторое время у ребенка начала не пропорционально увеличиваться голова, врачи поставили диагноз — внутренняя гидроцефалия вследствие ПВК 3-4 степени. Через субгалеальный шунт ежедневно производили пункцию ликвера.
После продолжительного лечения у Даши диагностированы ДЦП спастический тетрапарез с выраженным нарушением моторного и когнитивного развития, ЧАЗН, нейросенсорная тугоухость (2 и 3 степени). Как известно, ДЦП — медикаментозно не вылечить, но может помочь рефлекторная реабилитация. В Беларуси ее нам предложить не смогли, поэтому мы обратились в реабилитационный центр «Регрессо» в г. Теплице (Чехия).
Там дочка прошла 5 курсов реабилитации, из которых два — мы осилили самостоятельно, а на три — помогли собрать неравнодушные люди. Но Даше еще нужно дальше проходить реабилитацию для поддержания имеющихся навыков и приобретения новых.
Следующий курс начнется 22 августа. На сегодняшний момент сумма лечения составляет 1800 евро. Кроме того, понадобятся дополнительные расходы — на жилье, перелет и др. Всего необходимо 7802 евро. Таких огромных денег у нас нет. Обращаемся с просьбой помочь дочери вовремя попасть на реабилитацию.
Благотворительные счета открыты в центре банковских услуг 514/200 в г. Минске, ул. М. Богдановича, 78. БИК AKBBBY2X, транзитный счет BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительные счета:
— белорусские рубли — BY22AKBB31340000001330070000 (до 19.12.2022 г.);
— доллары США — BY87AKBB31341000000800070000 (до 19.12.2022 г.);
— евро — BY50AKBB31342000002860070000 (бессрочный).
— российские рубли — BY31AKBB31343000002580070000 (бессрочный).
Назначение платежа: для зачисления на благотворительный счет Витковского Владислава Сергеевича для лечения дочери Витковской Дарьи Владиславовны.
С надеждой на милосердие и доброту — семья Виктовских. г. Минск.

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Наталья Павлюкевич

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