Депутат Анатолий Насеня вручил подарки пожилым (Лунинецкий район)

Накануне Дня работников социальной защиты отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста и круглосуточного проживания для пенсионеров и инвалидов посетил депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Насеня.

Гость привез для проживающих пенсионеров и инвалидов сладкие подарки, пообщался со специалистами отделений, сделал фотосессию в этноуголке народного творчества. Но, главным поводом посещения стало вручение подарка на 10- летний юбилей отделения дневного пребывания. Депутат пожелал всем доброго здравия и хорошего настроения в любую погоду.