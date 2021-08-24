Фестиваль неограниченных возможностей собрал в Микашевичах жителей трех районов Брестчины

Отделение дневного пребывания инвалидов местного филиала ТЦСОН принимало особенных посетителей аналогичных подразделений из Лунинца, Столинского и Пинского районов. Несмотря на то, что все мероприятия уложились в один день, программа первого регионального фестиваля была насыщенной. Песенный батл, спортивные состязания, конкурсы рисунков и чтецов – вот далеко не все мероприятия этого насыщенного на положительные эмоции праздника творчества и спорта.