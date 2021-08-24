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Фестиваль неограниченных возможностей собрал в Микашевичах жителей трех районов Брестчины

Отделение дневного пребывания инвалидов  местного филиала ТЦСОН принимало особенных посетителей аналогичных подразделений из Лунинца, Столинского и Пинского районов. Несмотря на то, что все мероприятия  уложились в один день,  программа первого регионального фестиваля была насыщенной. Песенный батл, спортивные состязания, конкурсы рисунков и чтецов – вот далеко не все мероприятия  этого насыщенного на положительные эмоции праздника творчества и спорта.

 

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Наталья Лялюк

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