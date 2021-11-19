Фотоконкурс “Один день из жизни волонтера” проходит в Беларуси

Республиканский волонтерский центр запустил фотоконкурс “Один день из жизни волонтера”, направленный на развитие, популяризацию и повышение престижа волонтерской деятельности в Беларуси, сообщили организаторы корреспонденту БЕЛТА.

Конкурс проводится с 5 ноября по 5 декабря и приурочен к Международному дню волонтеров.

“Мы хотим выявить и поддержать наиболее активных молодых людей среди представителей волонтерского движения, мотивировать подрастающее поколение на участие в социально ориентированной деятельности. А также привлечь внимание общественности к наиболее успешным примерам молодежных инициатив”, – отметили в Республиканском волонтерском центре.

В фотоконкурсе могут участвовать учащиеся разных учебных заведений Беларуси. Для этого им необходимо прислать на почту volcenterby@gmail.com c пометкой “фотоконкурс” снимки мероприятий, событий, в которых они непосредственно участвовали в этом году. А также разместить эти фото в своих социальных сетях, отметив аккаунт @rvcvolunteers. Фотографии принимаются по 3 декабря включительно.

По пять призеров в каждой из двух номинаций (“Я – волонтер” и “Волонтерство – командная работа”) выбираются еженедельно оргкомитетом. И эти 10 снимков размещаются в социальных сетях конкурса, чтобы путем народного онлайн-голосования определить победителей каждой недели в обеих номинациях.

Республиканский волонтерский центр – площадка для реализации проектов по объединению волонтеров Беларуси, развития волонтерского движения, привлечения партнеров. Осуществляет полный комплекс информационных, консультативных и методических услуг учреждениям в сфере волонтерской деятельности.