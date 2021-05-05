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И песня тоже воевала…

Конкурс-фестиваль военно-патриотической песни в честь Дня Победы прошел в отделении дневного пребывания инвалидов микашевичского филиала ТЦСОН. Программа состояла из мелодий,  написанных в годы Великой Отечественной войны,  а также стихотворения и песни  армейской тематики современных поэтов и композиторов. Конкурс продемонстрировал, что и у современников сегодня популярны патриотические песни, а мероприятия такого рода  – большой праздник,  объединяющий людей всех возрастов и поколений.

Анна Шелег
Диана Костюкевич
Елена Кудач
Екатерина Брезина
Валентина Ярмолич, Михаил Кузнецов и Екатерина Подомацкая

Руслан Конопацкий
Валентина Ярмолич и Екатерина Подомацкая

Ольга Коркош
Светлана Наумович

 

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Наталья Лялюк

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