И песня тоже воевала…

Конкурс-фестиваль военно-патриотической песни в честь Дня Победы прошел в отделении дневного пребывания инвалидов микашевичского филиала ТЦСОН. Программа состояла из мелодий, написанных в годы Великой Отечественной войны, а также стихотворения и песни армейской тематики современных поэтов и композиторов. Конкурс продемонстрировал, что и у современников сегодня популярны патриотические песни, а мероприятия такого рода – большой праздник, объединяющий людей всех возрастов и поколений.