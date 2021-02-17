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«Любовь – источник счастья»

Литературно-музыкальный вечер для людей с инвалидностью отделения дневного пребывания и сопровождаемого проживания ГУ "Лунинецкий ТЦСОН" прошел на базе районной центральной библиотеки.

Вступительная часть мероприятия содержала в себе историю возникновения праздника, которую рассказала заведующая читальным залом Наталья Кипцевич.

Затем состоялась демонстрация тематического фильма, после которого участники вечера вручили друг другу “валентинки”, изготовленные своими руками. Сопровождали подопечных специалисты отделения Галина Головнич и Светлана Шумская.

Елена ЛАВРЕНЧУК, заведующая отделения ТЦСОН.

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Наталья Павлюкевич

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