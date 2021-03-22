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На две награды увеличился арсенал завоеваний микашевичского филиала ЛТЦСОН

Валентина Ярмолч

Диплом 1 степени принес  местному отделению дневного пребывания для инвалидов межрегиональный дистанционный творческий конкурсе “Сила – в сплоченности, дружности, командности”. Для участия в мероприятии в честь  Года народного единства жители Микашевич представили специальную видеопрограмму, которую завершил песенный номер «Жить!».

Также дипломом за подписью первого секретаря ЦК БРСМ Дмитрия Воронюка отмечен житель Микашевич, активист клуба “САМИ” филиала ТЦСОН Николай Мозоль. Молодой человек участвовал в бизнес-игре “Начинающий фермер-2020”  и вошел в число победителей республиканского этапа проекта. Подготовиться к конкурсу горожанину помогала заведующий отделения дневного пребывания для инвалидов Валентина Ярмолич.

Валентина Ярмолич и Николай Мозоль
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Наталья Лялюк

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