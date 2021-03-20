Особенные гости “Гранита”

Посетители отделения дневного пребывания для инвалидов микашевичского филиала ТЦСОН побывали с экскурсией на РУПП “Гранит”.

Для особенных гостей организовали увлекательный киносеанс из нескольких короткометражных фильмов о строительстве и развитии предприятия. Простым, доступным языком специалист по музейным фондам Нина Киндрук рассказала о прошлом и настоящем производства. А сколько радостных эмоций и впечатлений подарило посещение смотровой площадки гранитного карьера.

Завершилась поездка обменом памятными сувенирами, которые наши активисты будут хранить с большой признательностью и благодарностью. Ведь, несмотря на важные производственные задачи, руководство предприятия во главе с генеральным директором Эдуардом Гаврилковичем всегда находит время, чтобы помочь нам с организацией таких познавательных поездок.

Валентина Ярмолич, заведующий отделением дневного пребывания для инвалидов. Фото ТЦСОН.