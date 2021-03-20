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Особенные гости “Гранита”

Во время экскурсии по музею РУПП "гранит"

Посетители отделения дневного пребывания для инвалидов микашевичского филиала  ТЦСОН побывали с экскурсией на РУПП “Гранит”.

Для особенных гостей организовали увлекательный киносеанс из нескольких короткометражных фильмов о строительстве и развитии предприятия. Простым, доступным языком специалист по музейным фондам Нина Киндрук рассказала о прошлом и настоящем производства. А сколько радостных эмоций и впечатлений подарило посещение смотровой площадки гранитного карьера.

Посещение гранитного карьера

Завершилась поездка обменом памятными сувенирами, которые наши активисты будут хранить с большой признательностью и благодарностью. Ведь, несмотря на важные производственные задачи, руководство предприятия во главе с генеральным директором Эдуардом Гаврилковичем всегда находит время, чтобы помочь нам с организацией таких познавательных поездок.

Фотография на память после обмена сувенирами

Валентина Ярмолич, заведующий отделением дневного пребывания для инвалидов. Фото ТЦСОН.

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Наталья Лялюк

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