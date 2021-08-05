Помощником вне расписания работает Нина Шкут

Хорошо, когда старость встречаешь вдвоем. А если человек одинок, приходится непросто. Особенно, когда возраст и болезни берут свое: все чаще и чаще не хватает сил и энергии на ведение домашнего хозяйства, привычные, повседневные дела и даже уход за собой. И тогда на помощь приходят представители социальной службы. Именно такими «руками», «ногами» и «глазами» для микашевичских пенсионеров уже много лет является Нина Шкут.

– Это сейчас современные учебные заведение Беларуси готовят специалистов для оказания и организации всевозможной поддержки населению, – улыбается собеседница. – Я же, как и многие из моих коллег, прежде чем найти себя в этой профессии, преодолела долгий путь.

Уроженка деревни Острово в школе мечтала стать учителем. Однако не смогла устоять перед возможностью познакомиться с красотами крайнего Севера. Именно для этого далекого, холодного края целенаправленно готовили специалистов общественного питания в одном из училищ города Черикова, что на Могилевщине.

– Первую запись в моей трудовой книжке сделали на комбинате полуфабрикатов Северодвинска, – рассказывает Нина Владимировна. – Работа мне нравилась: современное производство, хороший ассортимент продукции, дружный коллектив. Да и сам город, несмотря на суровый климат, очень впечатлил – Белое море, красивые жилые кварталы, огромное количество рабочей молодежи из самых разных уголков Советского Союза, которую привлекали в Северодвинск высокая зарплата, быстрое получение жилья и другие льготы. Вот только далеко моим идущим планам не суждено было сбыться. Приехала в один из трудовых отпусков на малую родину на недельку-две, а задержалась навсегда. Близкому родственнику понадобились уход, восстановление и реабилитация после серьезной автомобильной аварии, и я не смогла остаться безучастной.

Эта история стала определяющей в жизни Нины Владимировны. Так сложилось, что после возращения на Лунинетчину в силу семейных обстоятельств ей довелось работать в самых разных микашевичских организациях. И везде эта женщина оставила о себе теплые воспоминания. Неудивительно, что когда в местном филиале ТЦСОН появилась вакансия социального работника, его руководство предложило именно Н.В. Шкут попробовать себя в новой роли.

– Что скрывать, поначалу было непросто, – констатирует собеседница. – Представители старшего поколения не всегда настроены на доверительное общение, могут долго, пристально и настороженно присматриваться к новому человеку. Поэтому надо набраться терпения, и тогда бабушки с дедушками обязательно «оттают».

Сегодня Нина Владимировна – надежный и верный помощник для почти десятка престарелых горожан. Социальный работник пополнит необходимыми лекарствами домашнюю аптечку, купит свежие продукты, приготовит еду и сделает еще массу других полезных дел.

– Перечень услуг, которые оказывает наш центр, большой, – говорит Н.В. Шкут. – Если подопечный живет в квартире, то немалая часть хлопот связана с наведением и поддержанием чистоты в комнатах. А вот в частном доме круглый год хлопот много. Что ни сезон, то очередные заботы – принести дров и воды, протопить печь, расчистить от снега подходы к строению и сам двор, посадить грядки, прополоть огород…

А еще для подопечных Нины Владимировны большую роль играет общение.

– Немаловажно уметь выслушать человека, – подчеркивает собеседница. – Такой услуги вы не найдете в перечне наших обязанностей, однако она является одной из самых главных. Не спешу уходить, если чувствую, что опекаемого мною пожилого человека что-то тревожит. Постараюсь обязательно разговорить, найти то самое особенное слово, которое ободрит, поднимет настроение, придаст энергии.

Что является неиссякаемым источником сил для самой Нины Владимировны? На этот вопрос моя собеседница ответила без раздумий: «Семья, дом». Вместе с мужем они воспитали троих детей. Дочери и сын выросли, разъехались, но взаимосвязь с малой родиной держат прочную, что, безусловно, не может не радовать родителей. Дочь Яна, как и зять Владислав, выбрала делом всей своей жизни компьютерное программирование. Молодая семья живет в Минске. Младшая Дана – студентка, пошла в профессии по стопам старшей сестры. Обе девушки просто обожают брата Владислава. Сын Нины Владимировны появился на свет с врожденной патологией слухового нерва.

– Владу было, наверное, пару месяцев, когда впервые обратились к врачу с тем, что ребенок не всегда реагирует на голоса, – рассказывает собеседница. – После десятков консультаций у специалистов различного уровня нас поставили перед фактом: это проблема не лечится, поэтому главная задача – предпринять все возможное, чтобы сохранить остатки слуха и по-максимуму социально адаптировать малыша к жизни в обществе.

За этими сухими словами – ночи тревог, переживаний и волнений за будущее особенного сына. Ведь родительской заботы было недостаточно. Для полноценного и своевременно развития мальчику необходима помощь узкопрофильных специалистов из учреждений образования для детей нарушениями слуха. Ближайшее находилось в Пинске.

– Решение отдать Владислава в такое учреждение далось непросто, – подчеркивает Нина Владимировна. – Пару часов ребенка не видишь и уже скучаешь, а тут – круглосуточное нахождение, домой – только на каникулы. Раздумывала очень долго. Впрочем, даже когда оформили сына в специализированный детсад, а потом – школу-интернат, навещала его каждый день до тех пор, пока работники не разъяснили – не стоит этого делать так часто: сами волнуетесь, себя изматываете поездками и Владу мешаете налаживать контакты на новом месте. С той поры прошло несколько десятилетий, но Н.В. Шкут до сих пор с признательностью вспоминает пинских педагогов. Благодаря их профессионализму и родительской любви, парень вырос внимательным, заботливым и целеустремленным человеком. И одно из подтверждений этому – тот факт, что несмотря на трудности, Владислав не только получил права на вождение автомобиля, но и устроился водителем в одну из столичных служб такси.

Еще один источник вдохновения Нины Владимировны – это увлечения: огородничество, вязание, кулинария. И, судя по отзывам друзей, родственников и знакомых, моя собеседница добилась немалого успеха.

Как только не называют социальных работников – женщины милосердия, служба спасения, помощницы… Жены, мамы, бабушки – представительницы ТЦСОН такие разные, но, все же их объединяет одно очень важное качество – умение быть неравнодушными.