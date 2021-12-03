Радость для особенных деток

Коллектив центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации в Лунинце во главе с директором Ириной Яцукевич принимал гостей сегодня – в День инвалидов Республики Беларусь. И хотя это далеко не праздник, он дает возможность еще раз обратить внимание на людей с ограниченными физическими возможностями. Это день, призванный напомнить, что среди нас живут особенные детки, и мы вместе должны заботиться о тех, кто нуждается в содействии и помощи.

С подарками сюда заглянули председатель районного Совета депутатов Виктор Рафалович, начальник отдела по образованию райисполкома Людмила Ковшик, профсюзные лидеры райкомов: работников образования и науки – Нелли Рафалович, агропромышленного комплекса – Ольга Ермоленок, а также руководитель районной организации Белорусского общества Красного Креста Татьяна Коцуба.

Гости познакомились с работой специалистов, узнали у воспитанников, чему они уже научились.

А затем началась концертная программа. Она была наполнена радостью, душевным теплом и сердечностью, которые маленькие артисты не жалели для всех взрослых.