Адреса милосердия

Телевизор и средства индивидуальной защиты – для пожилых людей

Новый телевизор появился в отделении круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов ТЦСОН.

О таком подарке позаботились депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Насеня и директор частного предприятия «Дело техники» Вячеслав Юнкевич. Также гости привезли средства индивидуальной защиты, так как подобная мера остается актуальной в период пандемии короновируса.

19 человек в стенах учреждения сейчас находят тепло и заботу отзывчивого персонала. Это в большинстве одинокие люди, которым не хватает общения с близкими и домашнего тепла. Хочется верить, что просмотр телепрограмм на современном оборудовании поможет им чувствовать себя комфортнее.  

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L N

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