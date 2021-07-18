Жара, вода, опасность…

За истекший период 2021 года на территории Брестской области от утопления погиб 41 человек, что на 46 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. В числе погибших – 4 несовершеннолетних

Продолжаются поисковые работы Столинской спасательной станцией ОСВОД несовершеннолетнего 2011 года рождения на реке Горынь Столинского района.

05.06.2021 в Малоритском районе, вблизи д. Доропеевичи на водоеме, в месте, запрещенном для купания, утонул 14 летний мальчик, который пошел гулять со своим 10-летним другом и решил искупаться.

11.07.2021 в Лунинецком районе д. Язвинки в искусственном водоеме утонула несовершеннолетняя 2009 года рождения. Во всех случаях способствующим фактором гибели стало отсутствие контроля досуга детей со стороны взрослых.

Способствующим фактором гибели при купании является нахождение в состоянии алкогольного опьянения По этой причине с начала года утонули 5 человек или 33% от погибших при купании.

Рост гибели людей на воде зарегистрирован в 11 городах и районах – в Березовском, Ивацевичском, Ганцевичском, Барановичском, Дрогичинском, Жабинковском, Ляховичском, Столинском, Лунинецком, Малоритском районах, а также в г.Пинске и г. Бресте.

Тревожная ситуация с гибелью в Дрогичинском районе, где относительный коэффициент утоплений на 100 тысяч населения составляет 8,4, в Жабинковском районе – 8,1, Ганцевичском районе – 7,7 (средний по области – 3,8).

Наибольшая гибель зарегистрирована в сельской местности, погибло 36 человек (88%).

От утопления погибло 27 граждан трудоспособного возраста (66% от утонувших в 2021 году), 8 граждан старше трудоспособного возраста (20%), 2 гражданина с ограниченными возможностями (5%).

Основные причины гибели людей:

нарушение правил охраны жизни людей на водах (нарушение мер безопасности) – 32 человека, 78%;

суицид – 2 (5%)

причины устанавливаются – 7 (17%).

В период 2021 года на водах спасено 17 человек, в том числе 4 несовершеннолетних.

Гибель людей на водах в районах действия спасательных станций, постов, в том числе ведомственных не зарегистрирована.

С целью обеспечения безопасных условий отдыха у воды, предупреждения травматизма и гибели людей на водах Брестским областным исполнительным комитетом принято и реализовывается решение от 06 марта 2018 года №144 «О мерах по предупреждению гибели людей на водах».

В марте – апреле текущего года на заседаниях всех городских и районных исполнительных комитетов рассмотрены вопросы о повышении эффективности работы по предупреждению гибели людей на водах с принятием соответствующих решений об организации мероприятий по подготовке к купальному сезону мест отдыха на водных объектах.

Решениями гор(рай)исполкомов определено 102 пляжные зоны как места массового отдыха у воды.

В период июня-июля отдельные пляжи заросли водорослями, камышом и не соответствуют требованиям санитарных норм.

В местах массового отдыха у воды функционирует 8 спасательных станций ОСВОД и 26 спасательных поста ОСВОД, из них 6 – сезонных. Спасательные станции и посты оснащены достаточным оборудованием и снаряжением.

В оздоровительных лагерях, санаториях, базах отдыха, а также на ряде водоемов создано и функционирует 36 ведомственных спасательных постов. На 32-х пляжах, определенных решениями Березовского, Дрогичинского, Ивановского, Ивацевичского, Пинского, Столинского районных исполнительных комитетов не созданы ведомственные спасательные посты.

Решениями городских и районных исполнительных комитетов определено 330 мест на водоемах области, где купание граждан запрещено. Вместе с этим, не на всех местах имеются обозначения предупредительными знаками и аншлагами с надписью «Купание запрещено».

В текущем году Брестской областной организацией ОСВОД, в том числе и совместно с подразделениями областного управления МЧС, УВД, БРСМ проведено 925 рейдовых мероприятий по водоемам всех регионов области с проведением профилактических мероприятий, предупреждены мерам безопасности на водоемах 4241 человек, 1126 из которых – несовершеннолетние.

В ходе рейдовых мероприятий сотрудниками органов внутренних дел за купание в запрещенных местах к административной ответственности привлечено 114 человека, за распитие алкогольных напитков в общественном месте (пляже) – 103.