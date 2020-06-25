Награждение работников агропромышленного комплекса прошло в Лунинецком районе

Достижения трактористов-машинистов ОАО «Вульковский рассвет», «Дворецкий» и Полесской опытной станции отмечены Листами благодарности Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома.

Подарки и денежные премии из рук председателя райкома профсоюзов работников АПК Ольга Ермаленок получили Федор Юрцевич, Анатолий Кохович и Дмитрий Трухнов.

Смотрите видео, как в районе проходит заготовка кормов.

Подписывайтесь на нас в Telegram и Viber.