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Награждение работников агропромышленного комплекса прошло в Лунинецком районе

L N Send an email 54 минуты тому назад
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Федор Юрцевич

Достижения трактористов-машинистов ОАО «Вульковский рассвет», «Дворецкий» и Полесской опытной станции отмечены Листами благодарности Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома.

 

Дмитрий Трухнов

Подарки и денежные премии из рук  председателя райкома профсоюзов работников АПК Ольга Ермаленок получили Федор Юрцевич, Анатолий Кохович и Дмитрий Трухнов.

Анатолий Кохович

Смотрите видео, как в районе проходит заготовка кормов.

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L N

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