На Лунинетчине приступили к уборке рапса. Видео

С каждым годом озимый рапс приобретает все большую популярность на Лунинетчине. Учитывая его питательную ценность в животноводстве и достойную цену на потребительском рынке, сельскохозяйственные предприятия охотно увеличивают площади под его выращивание.

Созревает рапс немного раньше, чем зерновые, поэтому аграрии района уже приступили к его уборке. В КСУП «Полесская опытная станция» зерноуборочные комбайны вышли на поля в субботу. Первые намолоты порадовали, но подводить итоги еще рано, основная работа впереди.