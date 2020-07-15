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На Лунинетчине приступили к уборке рапса. Видео

Мария Ярохович Send an email 3 минуты тому назад
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С каждым годом озимый рапс приобретает все большую популярность на Лунинетчине. Учитывая его  питательную ценность в животноводстве и достойную цену на потребительском рынке, сельскохозяйственные предприятия охотно увеличивают площади под его выращивание.

Созревает рапс немного раньше, чем зерновые, поэтому аграрии района уже приступили к  его уборке. В КСУП «Полесская опытная станция» зерноуборочные комбайны вышли на поля в субботу. Первые намолоты порадовали, но подводить итоги еще рано, основная работа впереди.

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Мария Ярохович

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