Экономика

Инфляция в Беларуси в июне составила 0,2%

L N Send an email 4 часа тому назад
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Индекс потребительских цен на товары и услуги в июне по сравнению с маем составил 100,2%, с декабрем 2019 года — 103,4%, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в июне по сравнению с маем составил 99,95%, с декабрем 2019 года — 102,3%.

Продовольственные товары в июне подорожали на 0,4% по сравнению с маем и на 3,2% по сравнению с декабрем 2019-го. Цены на непродовольственные товары снизились на 0,2% по сравнению с маем и выросли на 3% по сравнению с декабрем 2019-го. Услуги в июне в сравнении с маем подорожали на 0,4%, по сравнению с декабрем 2019-го — на 4,2%.

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L N

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