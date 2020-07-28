Какие зарплаты на Лунинетчине в 2020 году?

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников Лунинецкого района (без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) в первом полугодии 2020 г. составила 944 рубля, в том числе в июне — 1050,5.

По информации Главного статистического управления Брестской области, реальная заработная плата в отношении соответствующего периода в этом году достигла 107,7 процента.

Номинальный средний заработок за январь-июнь составил: в промышленности — 1154,9 рубля; операциях с недвижимостью — 1087,8; транспортной, почтовой и курьерской деятельности — 1087,6; строительстве — 958,1; здравоохранении и социальных услугах — 913,2; образовании — 778,8; в сельском, лесном и рыбном хозяйстве — 765; оптовой и розничной торговле, ремонте автомобилей и мотоциклов — 748,7; деятельности в сфере административных и вспомогательных услуг — 631; творчестве, спорте, развлечениях, отдыхе — 603,5; предоставлении других видов услуг — 560,8; услугах по временному проживанию и питанию — 500,1 рубля.