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Какие зарплаты на Лунинетчине в 2020 году?

L N Send an email 12 часов тому назад
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Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников Лунинецкого района (без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) в первом полугодии 2020 г. составила 944 рубля, в том числе в июне — 1050,5.

По информации Главного статистического управления Брестской области, реальная заработная плата в отношении соответствующего периода в этом году достигла 107,7 процента. 

Номинальный средний заработок за январь-июнь составил: в промышленности — 1154,9 рубля; операциях с недвижимостью — 1087,8; транспортной, почтовой и курьерской деятельности — 1087,6; строительстве — 958,1; здравоохранении и социальных услугах — 913,2; образовании — 778,8; в сельском, лесном и рыбном хозяйстве — 765; оптовой и розничной торговле, ремонте автомобилей и мотоциклов — 748,7; деятельности в сфере административных и вспомогательных услуг — 631; творчестве, спорте, развлечениях, отдыхе — 603,5; предоставлении других видов услуг — 560,8; услугах по временному проживанию и питанию — 500,1 рубля.

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L N

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