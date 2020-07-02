Экономика

Покупатель имеет право выбрать форму оплаты товара — МАРТ

L N Send an email 2 минуты тому назад
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Покупатель имеет право выбрать форму оплаты товара — наличную или безналичную, рассказала начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Инна Гаврильчик сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

«В соответствии со ст.9-1 закона «О защите прав потребителей» товар оплачивается в наличной и безналичной формах. Продавец обязан предоставить потребителю выбор формы. Исключения составляют случаи, когда законодательство позволяет продавцу не осуществлять расчеты в безналичной форме при продаже товаров либо предусматривает его обязанность проводить только безналичные расчеты», — сказала Инна Гаврильчик.

Если говорить об интернет-магазинах, то это исключение на них не распространяется. Кроме того, аналогичное требование к форме расчетов за товар — безналичная или наличная формы — определены п.29 Правил продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания, утвержденных постановлением Совета Министров от 22 июля 2014 года №703.

«Интернет-продавец обязан обеспечить реализацию этого права потребителя (на форму оплаты наличную или безналичную). Потребитель вправе сам выбрать, как ему удобно, как он хочет рассчитаться», — подчеркнула Инна Гаврильчик.

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L N

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