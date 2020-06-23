Ставка рефинансирования с 1 июля снижается до 7,75%

Ставка рефинансирования с 1 июля снижается с 8% до 7,75% годовых, ставка по кредиту овернайт — с 9% до 8,75% годовых, ставка по депозиту овернайт — с 7% до 6,75% годовых. Соответствующие решения приняты правлением Национального банка по итогам дополнительного заседания по денежно-кредитной политике 22 июня, сообщает БЕЛТА.

«Инфляция замедляется быстрее, чем ожидалось. В мае прирост потребительских цен в годовом выражении составил 4,9% при 5,4% в апреле. Годовая базовая инфляция замедлилась до 3,9% (4,5% в апреле 2020 года)», — отметили в Нацбанке.

Сдерживающее влияние дезинфляционных факторов проявляется сильнее, чем прогнозировалось. Более быстрыми темпами замедляются инфляционные процессы в странах — торговых партнерах Беларуси. На этом фоне зарубежные центральные банки активно снижают свои ключевые ставки.

В этих условиях Национальный банк также продолжил смягчение денежно-кредитной политики. «Поддержание умеренно мягких монетарных условий позволяет сохранить приемлемый уровень ценовой и финансовой стабильности», — считают в Нацбанке.