ВВП Беларуси в июне демонстрирует положительную динамику — Головченко

В Беларуси за июнь валовой внутренний продукт демонстрирует рост на 0,1%. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Роман Головченко по итогам совещания Президента с руководством экономического блока страны, передает БЕЛТА.

«Беларусь глубоко интегрирована в мировую экономику, в международные кооперационные связи, у нас открытая, экспортно ориентированная экономика. Поэтому на нас это (сложная экономическая ситуация в мире. — Прим. БЕЛТА) не могло не сказаться», — признал премьер-министр.

Однако, по словам Романа Головченко, благодаря своевременным решениям, принятым руководством страны, потери ВВП в этом году оказались гораздо меньше, чем в странах-соседках с гораздо более сильными экономиками. «Чтобы не потерять рынки и вовремя успеть к их открытию, мы не закрывали производство. Где-то снижались обороты из-за того, что были разорваны производственно-сбытовые цепочки, но в принципе мы имеем неплохие показатели на фоне наших соседей», — отметил он.

По данным премьер-министра, ВВП Беларуси по итогам полугодия сложился на уровне 98,3%. «За июнь мы приросли на 0,1% и думаем, что будем расти дальше, — сказал он. — Хотя многие наши соседи заранее признали, что это невозможно, и запланировали для себя падение: от 10% в еврозоне до 6% в России».

В белорусском правительстве рассчитывают выполнить задачи, поставленные главой государства, и как минимум сохранить ВВП на уровне 2019 года. Для таких прогнозов есть обнадеживающие предпосылки. «На фоне всех остальных негативных новостей есть позитивная о хорошем урожае, надо ей воспользоваться, собрать урожай, не потерять. Впервые, наверное, за многие годы (не хочу сглазить), ситуация в небесной канцелярии складывается для аграриев благоприятная. Надо ее использовать, — призвал премьер-министр. — Задача сегодня — не потерять урожай. Спрос на продовольствие большой». Беларусь за последнее время уже смогла существенно нарастить экспорт продовольствия и обеспечить приток валюты в страну. В этом году есть все условия для последующего роста экспорта сельхозпродукции.