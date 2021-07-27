Автомобильное топливо подорожало с 27 июля

Автомобильное топливо в Беларуси с 27 июля подорожало на 1 копейку.

Ценовая стратегия по индексации предельных максимальных цен на нефтепродукты реализуется с учетом роста мировых котировок нефти “Белнефтехим”.

“С 1 по 23 июля 2021 года среднее значение котировок нефти составило $75 за 1 баррель и по отношению к уровню января 2021 года увеличилось на 37%”, – отметили в концерне.

Таким образом, с 27 июля цена бензина АИ-92-К5-Евро составляет Br1,93, АИ-95-К5-Евро – Br2,03, АИ-98-К5-Евро – Br2,25, ДТ – Br2,03.

“С начала года цены на АЗС увеличились на 12,5%”, – уточнили в “Белнефтехиме”.